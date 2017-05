Paweł Juraszek pobił rekord Polski na 50 m kraulem

Paweł Juraszek (MKS 9 Dzierżoniów) czasem 21,68 zdobył złoty medal w wyścigu na 50 m stylem dowolnym podczas rozgrywanych w Lublinie pływackich mistrzostw Polski. Wynik ten jest nowym rekordem kraju.

Zdjęcie Paweł Juraszek /Fot. Wojciech Pacewicz /PAP

Dotychczasowy najlepszy rezultat było o 0,03 s gorszy i od blisko ośmiu lat należał do Konrada Czerniaka. Tym razem zawodnik AZS UMCS Lublin był drugi z wynikiem 22,09. Trzecie miejsce zajął Filip Wypych (AZS UŁ PŁ Łódź) - 22,21, a czwarte Paweł Sendyk (MKP Szczecin) - 22,42. Wszyscy wymienieni osiągnęli rezultaty lepsze od wymaganego przez Polski Związek Pływacki minimum na lipcowe mistrzostwa świata w Budapeszcie.

Reklama

"Pierwszego stycznia zapisałem sobie jako tegoroczny cel przepłynięcie 50 metrów w czasie 21,69. Dziś osiągnąłem wynik nawet lepszy o jedną setną sekundy, a więc mogę powiedzieć, że mentalnie byłem przygotowany na taki rezultat. Ponieważ z roku na rok trenuję coraz mocniej, czuję, że mogę pływać jeszcze szybciej, że tkwią we mnie rezerwy. Teraz będę chciał jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata" - powiedział Juraszek.

W czwartek prawo startu w stolicy Węgier zapewniło sobie jeszcze sześcioro pływaków: Paulina Piechota (UKS 190 Łódź) na 800 m kraulem, Klaudia Naziębło (Juvenia Wrocław), Radosław Kawęcki (AZS AWF Warszawa) i Jakub Skierka (Cartusia Kartuzy) na 200 m st. grzbietowym, Wojciech Wojdak (BOSiR Brzesko) na 1500 m kraulem oraz występujący przed własną publicznością Jan Świtkowski (AZS UMCS Lublin) na 200 m st. motylkowym.

"To złoto ma dla mnie szczególne znaczenie, bo zdobyłem je w moim Lublinie. Teraz przez dwa tygodnie pozostanę w domu trenując pod okiem taty Andrzeja. Później wrócę do USA, gdzie obok treningów trochę czasu będę musiał poświęcić nauce, która idzie mi dobrze, choć prymusem nie jestem. Przede wszystkim stawiam sobie coraz większe wymagania, co powinno się przełożyć na lepsze wyniki" - podkreślił brązowy medalista mistrzostw świata w Kazaniu sprzed dwóch lat.

Medaliści pierwszego dnia:

mężczyźni

50 m stylem dowolnym

1. Paweł Juraszek (MKS 9 Dzierżoniów) 21,68 (rekord Polski, minimum na MŚ)

2. Konrad Czerniak (AZS UMCS Lublin) 22,09 (min. MŚ)

3. Filip Wypych (AZS UŁ PŁ Łódź) 22,21 (min. MŚ)

200 m stylem motylkowym

1. Jan Świtkowski (AZS UMCS Lublin) 1.56,03 (min. MŚ)

2. Michał Poprawa (AZS AWF Katowice) 1.58,03

3. Damian Chrzanowski (MZOS Płock) 1.58,37

200 m stylem grzbietowym

1. Radosław Kawęcki (AZS AWF Warszawa) 1.55,79 (min. MŚ)

2. Jakub Skierka (Cartusia Kartuzy) 1.57,33 (min. MŚ)

3. Mateusz Kasztelan (Kormoran Olsztyn) 2.00,17

1500 m stylem dowolnym

1. Wojciech Wojdak (BOSiR Brzesko) 15.09,01 (min. MŚ)

2. Krzysztof Pielowski (Kormoran Olsztyn) 15.23,53

3. Paweł Krawczyk (BUKS Warszawa) 15.31,39

sztafeta 4x200 m stylem dowolnym

1. AZS AWF Katowice 7.25,17

(Wojciech Głyk, Michał Poprawa, Grzegorz Kłos, Rafał Bugdol)

2. AZS AWF Warszawa 7.30,46

(Kacper Ćwiek, Adam Dubiel, Daniel Biś, Radosław Kawęcki)

3. Śląsk Wrocław 7.31,74

(Jan Hołub, Maciej Jura, Wiktor Jaszczak, Kacper Klich)

kobiety

50 m stylem dowolnym

1. Aleksandra Urbańczyk (AZS UŁ PŁ Łódź) 25,37

2. Anna Dowgiert (Warta Poznań) 25,76

3. Kornelia Fiedkiewicz (Juvenia Wrocław) 25,79

200 m stylem motylkowym

1. Paula Żukowska (Śląsk Wrocław) 2.15,68

2. Zuzanna Trambowicz (MKS SP-63 Bydgoszcz) 2.15,73

3. Wiktoria Musioł (unia Oświęcim) 2.16,97

200 m stylem grzbietowym

1. Klaudia Naziębło (Juvenia Wrocław) 2.11,14 (min. MŚ)

2. Alicja Tchórz (Juvenia Wrocław) 2.12,47

3. Ludwika Szynal (AZS UMCS Lublin) 2.12,80

800 m stylem dowolnym

1. Paulina Piechotą (UKS 190 Łódź) 8.39,55 (rekord Polski juniorów, min. MŚ seniorów)

2. Justyna Burska (AZS UWM Olsztyn) 8.44,38

3. Milena Karpisz (Piątka Konstantynów Łódź) 8.55,62

sztafeta 4x200 m stylem dowolnym

1. AZS UMCS Lublin 8.27,19 (rekord Polski juniorów)

(Kamila Andrzejewska, Julia Adamczyk, Wiktoria Czarnecka, Ewa Osiniak)

2. AZS AGH Kraków 8.30,65

(Anna Kawecka, Luigia Sirignano, Anna Kozłowska, Kamila Kunka)

3. UKS 190 Łódź 8.35,06

(Aleksandra Knop, Dominika Urbaniak, Karolina Piechota, Paulina Piechota)