Czerniak i Świtkowski pływakami AZS UMCS Lublin

Olimpijczycy Konrad Czerniak i Jan Świtkowski oraz aktualne mistrzynie kraju Ludwika Szynal i Julia Adamczyk zostali zawodnikami sekcji pływackiej AZS UMCS Lublin zamierzającej w przyszłym roku odgrywać czołową rolę w krajowej rywalizacji.

Zdjęcie Konrad Czerniak /AFP

Z końcem roku w sposób istotny wzmocniona została kadra lubelskich akademików, bo obok wielokrotnego medalisty mistrzostw świata i Europy, puławianina Konrada Czerniaka (ostatnio AZS AWF Katowice), który przed dwoma miesiącami przeniósł się z treningami do Lublina, barwy klubowe zmienili także brązowy medalista ostatnich mistrzostw świata, niespełna 23-letni Jan Świtkowski oraz aktualna mistrzyni (200 m st. grzbietowym) i wicemistrzyni (100 m grzb.) kraju 22-letnia Ludwika Szynal. Oboje reprezentowali dotychczas Uczniowski Klub Sportowy Skarpa Lublin.

Dwójka pływaków studiuje i trenuje głównie w Stanach Zjednoczonych - Świtkowski w Uniwersytecie Floryda, Szynal w uniwersytecie Akron, utrzymują stały kontakt ze swoim pierwszym trenerem Andrzejem Sitkowskim (ojcem Jana), który także został nowym szkoleniowcem pływaków AZS UMCS.

O dotychczasowej dobrej pracy z młodzieżą świadczy choćby fakt, iż zawodniczka AZS UMCS, 18-letnia mistrzyni kraju juniorek Julita Adamczyk, podczas grudniowych zimowych mistrzostw Polski w Olsztynie zdobyła swój pierwszy złoty medal w kategorii seniorek wygrywając rywalizację na 400 m stylem zmiennym.

Władze miasta realizują program rozbudowy bazy sportowej - w ostatnich latach wybudowano 15-tysięczny stadion Arena Lublin, na którym w czerwcu 2017 roku rozgrywane będą mecze piłkarskich młodzieżowych mistrzostw Europy, powstał olimpijski 50-metrowy basen, a także modernizowany jest stadion lekkoatletyczny.

- Mamy już piękny basen, a teraz budujemy zespół pływacki, który będzie miał możliwość rywalizowania z najlepszymi w kraju ekipami klubowymi - z przekonaniem podkreśla Piotr Kasperek, trener sekcji pływackiej AZS UMCS.

Komentując ostatnie "transfery" doświadczony szkoleniowiec lubelskich akademików zaznacza, iż jest to tylko dopełnienie pracy wykonanej w ostatnich latach. - Liga Szkół Mistrzostwa Sportowego pokazała, że jako trzeci SMS w kraju już teraz stanowimy sporą siłę, ale do ugruntowania czołowej pozycji w kraju brakowało nam wysokiego miejsca w klasyfikacji seniorskiej, co teraz, z tym zespołem, z którym startujemy w nowy rok będzie bardziej możliwe - mówi Kasperek.

W 2017 roku Aqua Lublin będzie miejscem rozgrywania pięciu ogólnopolskich imprez pływackich: Głównych Mistrzostw Polski (18-21 maja), Grand Prix - Puchar Polski (8-9 kwietnia), Akademickich Mistrzostw Polski (21-23 kwietnia) oraz Mistrzostw Polski do lat 14 (3-5 marca) i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 15 lat (14-16 lipca).