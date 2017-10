Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk odebrała tytuł Honorowego Obywatela Łodzi

Utytułowana pływaczka Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk odebrała w czwartek tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi. Uroczystość odbyła się podczas pierwszych zawodów pływackich w Zatoce Sportu i uroczystego otwarcia obiektu z pierwszą w Łodzi 50-metrową krytą pływalnią.

Zdjęcie Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk /AFP

Powstałe na terenie campusu Politechniki Łódzkiej Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne funkcjonuje od połowy września, a w czwartek było areną premierowych zawodów pływackich w tym miejscu. Na pierwszym i jedynym w regionie basenie o wymiarach olimpijskich w Pucharze Sprintu pod patronatem Rektora Politechniki Łódzkiej rywalizowali najlepsi w województwie pływacy, w tym olimpijczycy z Rio - Urbańczyk-Olejarczyk i Filip Wypych (oboje AZS UŁ PŁ).

Reklama

Nowoczesny obiekt uroczyście otworzyli m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin i rektor PŁ prof. Sławomir Wiak.

"Podczas dzisiejszej inauguracji nowego roku akademickiego na Politechnice Łódzkiej mówiłem wiele dobrych rzeczy o łódzkim środowisku akademickim i złośliwi twierdzili, że robiłem tak ze strachu, że inauguracja tego basenu będzie polegała na wepchnięciu ministra do wody. Tak nie będzie, a słowa o akademickiej Łodzi były szczere. Miło mi ogłosić Zatokę Sportu za otwartą" - powiedział wicepremier Gowin.

Prof. Wiak zaznaczył, że to największe centrum sportowo-dydaktyczne w kraju. "To miejsce otwarte dla łodzian i wielu sekcji pływackich" - zapowiedział.

Pierwsze zawody w Zatoce Sportu były okazją do uhonorowania Urbańczyk-Olejarczyk przez władze jej rodzinnej Łodzi. Rekordzistka i wielokrotna mistrzyni Polski z rąk prezydent miasta Hanny Zdanowskiej odebrała nadany jej wcześniej przez radnych tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi.

"Pani Aleksandro, życzę by za pani przykładem poszły te całe rzesze młodych ludzi, które są tutaj z nami na trybunach. Myślę, że gdyby od najmłodszych lat mogła pani pływać na takim obiekcie to nie wiem, gdzie musielibyśmy się teraz spotkać. Życzę, żeby dalej uczyła pani swoją sumiennością i tak ważną w sporcie starannością wykonywania tego, co pani pokochała, następne pokolenia łodzian. Żeby stała się pani dla nich symbolem, że warto inwestować w swoje marzenia" - mówiła prezydent Zdanowska.

Pływaczka odebrała symboliczny klucz do bram miasta. Podkreśliła, że to wyjątkowe i bardzo ważne dla niej wyróżnienie. "Kiedy władze miasta zaprosiły mnie do sali w magistracie, w której wiszą portrety Honorowych Obywateli Łodzi uświadomiłam sobie, że znalazłam się w bardzo wąskim gronie. Dlatego dla mnie to coś wyjątkowego i traktuję to jako piękne uhonorowanie tego, co dotychczas zrobiłam" - przyznała Urbańczyk-Olejarczyk.

Łódzka pływaczka w karierze wywalczyła ponad 100 medali seniorskich mistrzostw Polski, w tym wielu mistrzowskich tytułów na sprinterskich dystansach. W 2004 roku sięgnęła po mistrzostwo Europy na krótkim basenie, stawała też na niższych stopniach podium tej imprezy. W swoim dorobku ma także brąz MŚ 2012. Należą do niej rekordy Polski na 50 m stylem grzbietowym i dowolnym oraz na krótkim basenie na 50 m st. grzbietowym i motylkowym, a także 100 m st. zmiennym.

W skład Zatoki Sportu wchodzą m.in. dwa baseny z 10 torami o długości 25 i 50 metrów oraz wielopoziomowa 10-metrowa wieża do skoków. Z nowoczesnego kompleksu obok łódzkich pływaków będą korzystać również mistrzowie Polski z Łódzkiego Sportowego Towarzystwa Waterpolowego. W drugiej części akademickiego centrum znajdą się m.in.: 17-metrowa ścianka wspinaczkowa, siłownia, korty do squasha, sala do sportów walki oraz wielofunkcyjna hala sportowa do gier zespołowych z widownią dla 600 osób.

W nowym obiekcie w tym roku odbędą się zimowe mistrzostwa Polski seniorów (19-22 grudnia) i Arena Grand Prix - Puchar Polski (4-5 listopada), a także Grand Prix Polski w skokach do wody (24 listopada). Z trybun każde z wydarzeń będzie mogło oglądać ponad 1700 widzów.

Budowa obiektu trwała trzy lata. Inwestycja o wartości ok. 160 mln zł była współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, miasto Łódź i województwo oraz PŁ.