Zwycięstwa Podhala, Tychów, Polonii w ćwierćfinale PHL

​W drugiej bitwie o awans do półfinału play-off ekstraklasy hokeistów ekipa TatrySki Podhala Nowy Targ z najwyższym trudem pokonała u siebie 2-1 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój i w serii do czterech zwycięstw prowadzi 2-0. Tempish Polonia po raz drugi pokonała PGE Orlika Opole, tym razem 4-3, podobnie jak GKS Tychy, który uporał się GKS-em Katowice 2-0.

Zdjęcie Jarosław Rzeszutko (P) z GKS-u Tychy i Kamil Sikora (L) z Tauronu KH GKS Katowice. /Andrzej Grygiel /PAP

Podhalu szło jak po grudzie, bo goście byli świetnie ustawieni taktycznie i mieli niesamowite wsparcie w bramce, w osobie Czecha Tomasza Fuczika.

Reklama

Na dodatek w drugim okresie gry w przewadze, po zagraniu wysokim kijem Jarmo Jokili, jastrzębianie znaleźli sposób na Marisa Juczersa, którego pokonał Dominik Paś, po podaniu rutyniarza Leszka Laszkiewicza trafił na 0-1.

Podhale było stroną dominującą, ale waliło głowa w mur. Po złej zmianie "Szarotek", w II tercji jastrzębianie - Kamil Świerski i Tomasz Kulas jechali samotnie na Juczersa, ale nie wykorzystali tej wyśmienitej okazji, gdyż Kulas przestrzelił!

W 47. min nowotarżanie wyrównali w okresie gry pięciu na czterech, po faulu Marka Charvata. Spod bandy, bez zabawy w przyjmowanie krążka wypalił Krzysztof Zapała i nawet Fuczik był bezradny.

"Szarotki" poszły za ciosem i na 82 sekundy przed końcem III tercji wyszły na prowadzenie. Podhale znowu popisało się dobrze rozegranym "zamkiem", po faulu Martina Lednaka. Jarosław Różański z Jarkko Hattunenem rozegrali krążek za bramką i wyłożyli go nadciągającemu spod niebieskiej linii obrońcy Damianowi Tomasikowi, a ten tak pewnie huknął do pustej siatki, że "guma" aż wypadła. Potrzebna była wideoweryfikacja do uznania gola.

Trzeba przyznać, że para Zbigniew Wolas - Paweł Meszyński prowadziła mecz więcej niż dobrze.

Derby Śląska znowu dla GKS-u Tychy

Drugie zwycięstwo w tegorocznym play-off odnieśli tyszanie. Najlepsza drużyna sezonu zasadniczego pokonała na własnym lodowisku GKS Tychy 2-0 i tyle też prowadzi w serii.

Prowadzenie dla gospodarzy uzyskał Adam Bagiński w ósmej minucie. Wynik spotkania ustalił w 50. Michał Kotlorz.



W Krakowie ciekawie było od pierwszego gwizdka.

Na początku spotkania gospodarze zdobyli bramkę - Petr Szingl, którą sędziowie uznali, ale po chwili się zreflektowali i po namyśle wycofali swoją decyzję, ponieważ podający Bartosz Dąbkowski wygarnął krążek spoza linii niebieskiej. Sprawiedliwości stało się więc zadość.

Unia objęła prowadzenie w 13. minucie, kiedy Wojciech Wojtarowicz po indywidualnej akcji pokonał Rafała Radziszewskiego.

"Pasy" wyrównały dwie minuty później, grając w przewadze. Szinagl wycofał zza bramki do Filipa Drzewieckiego, którego pierwszy strzał obronił Michal Fikrt, ale przy dobitce był już bezradny.

Ćwierćfinał play-off

TatrySki Podhale Nowy Targ - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 2-1 (0-1, 0-0, 2-0)

Bramki:

0-1 Dominik Paś (15:35 L. Laszkiewicz w przewadze), 1-1 Krzysztof Zapała (46:47 Iossafov, Haverinen w przewadze), 2-1 Damian Tomasik (58:38 Różański, Hattunen w przewadze).

Sędziowali: Zbigniew Wolas z Oświęcimia i Paweł Meszyński z Katowic.

Kary: 10 oraz 14 min.

Widzów: 1000.

Stan play-off do czterech zwycięstw 2-0. Kolejne mecze w sobotę i niedzielę w Jastrzębiu-Zdroju.



GKS Tychy - GKS Katowice 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)

Bramki:



1-0 Adam Bagiński (7:21 Rzeszutko, Pociecha), 2-0 Michał Kotlorz (49:46 Kolusz, Rzeszutko).



Stan play-off do czterech zwycięstw 2-0. Kolejne mecze w sobotę i niedzielę w Katowicach.



Sędziowali: Paweł Breske z Jastrzębia-Zdroju i Maciej Pachucki z Gdańska.



Kary: 16 oraz 24 min.

Widzów: 2000.



Tempish Polonia Bytom - PGE Orlik Opole 4-3 (1-1, 0-1, 3-1)

Bramki:

0-1 Guzik (4:38 Bychawski), 1-1 Vozdecky (19:36 Cunik, Bordowski w przewadze), 1-2 Guzik (39:40 Cichy), 1-3 Cichy (42:05 Guzik), 2-3 Bieżais (49:17 Dikis, T. Kozłowski w przewadze), 3-3 Bieżais (52:02 Pastryk, Dikis w przewadze), 4-3 T. Kozłowski (53:38 Bieżais, Frączek).

Sędziowali: Tomasz Radzik z Krynicy i Michał Baca z Oświęcimia.



Kary: 12 oraz 10 min.



Widzów: 1000.



Stan play-off do czterech zwycięstw 2-0. Kolejne mecze w sobotę i niedzielę w Opolu.



Comarch/Cracovia - Unia Oświęcim - mecz trwa (2-1)

MiBi