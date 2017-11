TatrySki Podhale Nowy Targ. Przemysław Odrobny bramkarzem "Szarotek"

Bramkarz hokejowej reprezentacji Polski Przemysław Odrobny został zawodnikiem TatrySki Podhala Nowy Targ - poinformował serwis internetowy 19-krotnego mistrza Polski.

Zdjęcie Przemysław Odrobny /Łukasz Kalinowski /East News

"Wiedźmin" podpisał dwuletni kontrakt.

Reklama

Wychowanek Stoczniowca Gdańsk jest pierwszym bramkarzem "Biało-Czerwonych".

W Polskiej Hokej Lidze bronił barw Stoczniowca, Ciarko PBS Bank Sanok (zdobył z nim mistrzostwo i Puchar Polski), KTH Krynica i JKH GKS Jastrzębie. W 2015 roku przeniósł się do występującefo we francuskiej ekstraklasie Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets, a od 2016 roku bronił barw brytyjskiego Milton Keynes Lightning.



Ostatnio był rezerwowym bramkarzem i chcąc grać, rozwiązał kontrakt z Milton Keynes Ligtning za porozumieniem stron.



W Podhalu zastąpi Łotysza Martinsa Raitumsa, z którym "Szarotki" rozwiązały kontrakt.

MZ