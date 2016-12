W drugim półfinale hokejowego Pucharu Polski TatrySki/Podhale Nowy Targ walczy z faworyzowaną Comarch/Cracovią. Zapraszamy do śledzenia transmisji LIVE z tego meczu. Transmisja telewizyjna w TVP Sport.

Zdjęcie TatrySki/Podhale - Comarch/Cracovia w półfinale hokejowego PP /Michał Białoński / Polska Liga Hokejowa GKS Tychy - Tempish Polonia Bytom 5-1 w półfinale hokejowego PP

"Szarotki" przegrały w tym sezonie wszystkie pięć meczów z "Pasami". W półfinałowym starciu Górali nie wspomogli chory Jarmo Jokila i Dariusz Gruszka, który dochodzi do formy po urazie barku. "Pasom" brakowało defensora Macieja Kruczka, który również ma kontuzję barku.

Goście bardzo szybko wyszli na prowadzenie, po trafieniu z bekhendu, z najbliższej odległości wychowanka "Szarotek" - Krystiana Dziubińskiego. Momentalnie mógł wyrównać Bartłomiej Neupauer, ale Rafał Radziszewski obronił jego strzał.



W 5. min Bartosz Dąbkowski sfaulował i udał się do boksu kary. Górale grali w przewadze, ale z kontrą uciekł Maciej Urbanowicz, który został sfaulowany i sędzia Włodzimierz Marczuk podyktował rzut karny. Urbanowicz przegrał pojedynek z Marisem Juczersem, który obronił parkanem.



W 6. min z bliska strzelał Jarkko Hattunen, a dobijał po nim Daniel Kapica. Obydwa strzały obronił "Radzik". Gdy kara dla Dąbkowskiego się skończyła, zza bramki podał Krzysztof Zapała, strzał Jarosława Różańskiego sparował Radziszewski, ale wobec dobitki Artjoma Iossafova był bezradny.



Cracovia miała optyczną przewagę, lecz kontry nowotarżan były groźne, jak ta z 10. min, po której do wysiłku Radziszewskiego zmusił Mateusz Michalski. W 12. min świetną okazję miał Damian Kapica, ale Juczers obronił.



W 12. min karę złapał Michael Kolarz i Podhale grało w przewadze. Od razu zamek założył Krzysztof Zapała i wypracował świetne okazje Jarosławowi Różańskiego i Artjomowi Iossafowowi, ale obaj nie trafili na bramkę. W świetnej okazji znalazł się też Oskar Jaśkiewicz, który posłał "gumę" nad poprzeczką.



W 13. min Górale popełnili gafę w obronię, gubiąc krążek. Filip Drzewiecki dograł do Patrika Svitany, który z bliska dołożył kija i dał prowadzenie gościom 2-1 i to w okresie ich liczebnego osłabienia!



Górale w ataku wyglądali solidnie, ale w obronie grali chaotycznie. Nie radzili sobie z wysokim pressingiem "Pasów".



W 23. min przedarł się Mateusz Michalski, ale uderzył nad poprzeczką bramki Radziszewskiego. W rewanżu Petr Szinagl ładnie obsłużył Petra Novajovskiego, lecz ten nie trafił na bramkę.



W 25. min Zapała zaatakował ciałem przy bandzie Patryka Noworytę, który upadł na lód. Sam Noworyta i trener gości Rudolf Rohaczek domagali się odesłania do boksu kar "Kazka", ale sędziowie uznali jego wejście za czyste.



W 28. min z dystansu, z klepki, wypalił Jarosław Różański, jednak "Radzik" złapał krążek.



W 30. min Petr Kalus dograł przed bramkę do Dawida Maciejewskiego, który nie zdołał pokonać Juczersa.



W 31. min, za atak łokciem, do boksu kar został odesłany Drzewiecki i Górale znowu mieli przewagę liczebną, ale nie zdołali stworzyć zagrożenia.



W 33. min Mateusz Michalski próbował pokonać Radziszewskiego od razu po objechaniu bramki, jednak ten przykrył krążek ciałem. W odpowiedzi kontrował Svitana i strzelił od pachę Juczersowi, lecz Łotysz zdążył zareagować.



W 37. min Daniel Kapica sfaulował w tercji ofensywnej i Podhale po raz pierwszy w meczu musiało się bronić w osłabieniu. "Szarotki" przetrwały ten okres, a po wyjściu z boksu kar Daniel Kapica o mały włos nie wyrównał strzałem z ostrego kąta, po kontrze trzech na dwóch.



Na cztery sekundy przed końcem II odsłony Podhale dało się złapać w sześciu na lodzie, przez co do boksu kar znowu powędrował Daniel Kapica.





Półfinał Pucharu Polski:

TatrySki/Podhale - Comarch/Cracovia 1-2 (1-2, 0-0) - po II tercji



Bramki:

0-1 Krystian Dziubiński (2:55 Damian Kapica), 1-1 Artjom Iossafov (6:26 Krzysztof Zapała, Jarosław Różański), 1-2 Patrik Svitana (12:08 Drzewiecki w osłabieniu).



Podhale: Juczers - Jaśkiewicz, Haverinen, Różański, Zapała, Iossafov - Syrei, Tomasik, Daniel Kapica, Bryniczka, Hattunen - Sulka, Łabuz, Svitac, Neupauer, M. Michalski - K. Kapica, Wojdyła, Stypuła, Siuty, P. Michalski. Trener: Marek Rączka.



Cracovia: Radziszewski - Novajovsky, Noworyta, Drzewiecki, Svitana, Szinagl - Kolarz, Rompkowski, Kapica, Dziubiński, Urbanowicz - Wajda, Maciejewski, Kalus, Słaboń, Jenczik - Dutka, Dąbkowski, Domogała, Chovan, Wróbel. Trener: Rudolf Rohaczek.



Sędziowali: Zbigniew Wolas (Oświęcim) i Włodzimierz Marczuk (Toruń).





Kary: 4 oraz 6 min.



Z Nowego Targu Michał Białoński