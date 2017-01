TatrySki/Podhale - Comarch/Cracovia 4-5 po dogrtywce

W 32. kolejce ekstraklasy hokeistów TatrySki/Podhale Nowy Targ przegrało u siebie po dogrywce z Comarch/Cracovią 4-5. Górale wywalczyli pierwszy punkt na Cracovii w tym sezonie, ale mistrzowie Polski pozostają dla nich niepokonani.

Nawet odprawienie przez krakowian dwóch obcokrajowców (Jenczik, Svitana) i choroby dwóch kolejnych (Novajovski, Kalus) nie pomogły Podhalu w przerwaniu fatalnej passy w meczach z Cracovią. Górale nie poradzili sobie bez najlepszego środkowego Krzysztofa Zapały, który na porannym rozjeździe doznał kontuzji palca. Do gry w "Szarotkach" wrócił za to Filip Wielkiewicz, który odcierpiał zawieszenie za stosowanie dopingu.



W I tercji mistrzowie Polski mieli sporą przewagę, ale wszystkie ich strzały obronił Błażej Kapica. Najgroźniej było, gdy w dobrej sytuacji próbował go pokonać kuzyn Damian Kapica, ale Błażej odbił odbijaczką.

Tymczasem na pięć sekund przed przerwą Górale przeprowadzili skuteczną kontrę, w finale której Jarmo Jokila zza bramki podał do Artema Iossafova, a ten strzałem w długi róg pokonał Rafała Radziszewskiego.



Pod względem posiadania krążka początek drugiej tercji wyglądał nieźle dla "Szarotek". Cóż z tego, skoro w ciągu 57 sekund Cracovia nie tylko odrobiła straty, ale też wyszła na prowadzenie. Najpierw Krystian Dziubiński, chwilę po wyjściu z boksu kar, zmusił do błędu B. Kapicę. Po strzale "Dziubka" krążek odbił się od barku Błażeja, po czym go przelobował. Za moment, zza bramki podawał Filip Drzewiecki, a nieobstawiony Adam Domogała strzałem z bliska dał gościom prowadzenie 1-2.



W 31. min wyrównał duet finów w barwach "Szarotek" i znowu podawał wzdłuż bramki Jokila, a pięknym strzałem w okienko popisał się Iossafov. Trener "Pasów" Rudolf Rohaczek, po tym golu, zrobił burę Dawidowi Maciejewskiemu, za to, że nie przypilnował Iossafova.

W 34. min mógł wyrównać Jokila, ale Radziszewski złapał krążek. Za moment jednak Bartłomiej Neupauer wygrał wznowienie, krążek trafił na kij rutyniarza Jarosława Różańskiego, który huknął nie do obrony - "guma" odbiła się od słupka zanim wpadła do siatki i mieliśmy 3-3.



W końcówce II tercji Górale przeżywali ciężkie chwile, gdyż złapali dwie kary w krótkim czasie, z których druga była urojona przez sędziów. Tym bardziej, że arbiter Tomasz Radzik przerwał grę w momencie, gdy przy krążku byli goście. W takiej powinien zasygnalizować przewinienie, by Cracovia mogła kontynuować atak i ściągnąć bramkarza.



"Pasy" przez 90 sekund atakowały w pięciu na trzech, ale Podhale przetrwało, głównie dzięki ofiarnym interwencjom B. Kapicy.



W III tercji krakowianie przycisnęli i szybko znowu wyszli na prowadzenie. Po podaniu z lewej strony Matusza Chovana na 3-4, z najbliższej odległości, strzelił urodzony w Kanadzie Polak Oliver Paczkowski, który wczoraj obchodził 22. urodziny.



Trzy minuty później wyrównał Jokila dobitką do pustej bramki po strzale Macieja Sulki.

To kolejny mecz, w którym Podhale jest na bakier z grą w przewadze. Ten element ewidentnie jest niedotrenowany do tego stopnia, że w ciągu czterech minut gry w pięciu na czterech "Szarotki" na dobrą sprawę nie założyły nawet zamka.

Najsolidniej Podhalu wypadła trzecia przewaga, gdy bliski pokonania "Radzika" był Różański, jednak krążek przeszedł obok słupka, ale i tak akcja była zwykłym atakiem, a nie wynikała z rozegranego zamka.



W końcówce III odsłony Cracovia miała więcej sytuacji strzeleckich, ale żadnej z nich nie wykorzystała, więc doszło do dogrywki.



Już w 43. sekundzie dogrywki zwycięstwo "Szarotkom" mógł zapewnić Iossafov, lecz nie trafił w krążek przed pustą bramką! To się zemściło, bo za moment Cracovia rozstrzygnęła mecz na swoją korzyść. Damian Słaboń znalazł się sam przed Błażejem Kapicą i strzałem z bekhendu go pokonał!

32. kolejka PHL:

TatrySki/Podhale - Comarch/Cracovia 4-5 dogr. (1-0, 2-3, 1-1; dogr. 0-1)



Bramki:



1-0 Artem Iossafov (19:55 Jarmo Jokila), 1-1 Krystian Dziubiński (27:28), 1-2 Adam Domogała (28:25 Drzewiecki), 2-2 Iossafov (30:21 Jokila), 2-3 Patryk Noworyta (32:25 Damian Kapica), 3-3 Różański (33:49 Neupauer), 3-4 Oliver Paczkowski (47:08 Chovan, Szinagl), 4-4 Jokila (50:06 Sulka), 4-5 Damian Słaboń (61:05).



Kary: 10 oraz 6 min.



Widzów: 1000.



Michał Białoński