TatrySki Podhale - Comarch Cracovia 1-2 w półfinale PHL

W trzecim półfinale ekstraklasy hokeistów TatrySki Podhale Nowy Targ przegrało u siebie z Comarch Cracovią 1-2 i w serii do czterech zwycięstw przegrywa już 0-3. Bohaterem spotkania czeski defensor "Pasów" Lukasz Zib, który zdobył obydwie bramki dla gości!

Zdjęcie Podhale znów nie dało rady Cracovii /Michał Białoński /INTERIA.PL

I tercja przypominała hokejowe szachy, ale wytrawniejszym szachistą byli mistrzowie Polski. Podhale popełniało błędy na niebieskiej linii tercji rywala, dając się kontrować. W dwóch wypadkach gospodarzom upiekło się, bo obronił Maris Jucers, ale za trzecim razem zostali pokarani. Tomasz Sykora minął ostatniego obrońcę, wyłożył krążek Lukaszowi Zibowi, a doświadczony czeski defensor trafił w okienko i było 0-1.

Reklama

Najlepszą okazję do wyrównania miał w 17. min Joni Haverinen, ale nie trafił z kilku metrów. Minutę później, Jarmo Jokila chciał, również w dobrej sytuacji, chciał trafić w prawe okienko, ale przestrzelił.

"Szarotki" osiągnęły nieznaczną przewagę w II tercji. Pod bramką jednak pudłowały, jak Filip Wielkiewicz, który po podaniu Mateusza Michalskiego, trafił obok dalszego słupka, z kolei dobitkę Kaspra Bryniczki obronił Rafał Radziszewski.



W 33. min gospodarze zamknęli krakowian w ich tercji, zmuszając do wybijania na uwolnienie. Przez dłuższy moment "piątka" "Pasów" nie mogła zjechać na zmianę i Górale skrzętnie to wykorzystali. Po filmowej akcji złożonej z dwóch bilardowych podań bez przyjęcia wyrównali! Maciej Sulka dograł pod bandę do Wielkiewicza, ten wypatrzył pod bramką Bartłomieja Neupauera, który tylko dołożył kija i krążek wylądował pod poprzeczką. Miejska Hala Lodowa w Nowym Targu oszalała.

"Szarotki" chciały pójść za ciosem, tym bardziej, że grały w przewadze, po faulu Petra Novajovskiego na Wielkiewiczu. Na dodatek jeden z obrońców Cracovii złamał kija, więc robił tylko zamieszanie, a nie uczestniczył w działaniach defensywnych. Nie wykorzystał tego Damian Tomasik, który z ostrego kąta zdecydował się na strzał, zamiast podać do nieobstawionego Aleksandra Radzinskiego. Krążek odbity od kija obrońcy wylądował poza lodowiskiem.

"Pasy" miały też swoje szanse, zwłaszcza po wypadach dobrze dysponowanego Sykory. Najlepszej nie wykorzystał, po podaniu Słowaka, Adam Domogała, którego strzał obronił Maris Jucers.



W III tercji triumf przyniósł konsekwentny pressing w wykonaniu gości, którzy polowali na krążek rozgrywany pod bramką przez Podhale. Po stracie Krzysztofa Zapały Filip Drzewiecki podał do Lukasza Ziba, a ten, w momencie, w którym sędzia sygnalizował karę dla nowotarżan, wypalił spod bandy i krążek ugrzązł w okienku dalszego rogu!

Podhale miało kilka okazji do wyrównania, najlepszą, paradoksalnie, w okresie osłabienia miał Artem Iossafov, który po podaniu zza bramki od Jarosława Różańskiego, strzelił za słabo, by pokonać "Radzika". Górale na moment w końcówce wycofali bramkarza, ale ten manewr nic nie przyniósł.



"Pasy" wygrały po raz trzeci i do awansu do finału potrzebują tylko jednej wygranej.



Ogólnie, to 11. z rzędu wygrana Cracovii nad Podhalem w tym sezonie. Tak dobrej passy krakowianie nie mieli z żadnym zespołem w Polsce!







Półfinał PHL:

TatrySki Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 1-2 (0-1, 1-0, 0-1)



Bramki:

0-1 Zib (15:27 Sykora), 1-1 Neupauer (32:49 Wielkiewicz, Sulka), 1-2 Zib (42:52 Drzewiecki, Sykora w przewadze).



TatrySki Podhale: Jucers - Jaśkiewicz, Haverinen, Jokila, Zapała, Iossafov - Tomasik, Radzinski, Hattunen, Bryniczka, Różański - Wojdyła, Sulka, M. Michalski, Neupauer, Wielkiewicz - Łabuz K. Kapica, P. Michalski, D. Kapica, Siuty.

Comarch Cracovia: Radziszewski - Novajovsky, Rompkowski, Szinagl, Dziubiński, Kapica - Kruczek, Wajda, Urbanowicz, Słaboń, Drzewiecki - Dąbkowski, Zib, Sykora, McPherson, Domogała - Noworyta, Dutka, Kisielewski, Chovan, Paczkowski.



Sędziowali: Paweł Meszyński i Maciej Pachucki.

Kary: 8 oraz 8 min.

Stan play-off do czterech zwycięstw 0-3. Czwarty mecz w niedzielę o godz. 18 w Nowym Targu.



Widzów: 2,5 tys.