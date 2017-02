Skandal na meczu Cracovia - Unia. Sędziowie odmówili wideoweryfikacji

Analiza zapisu wideo z kamer umieszczonych w bramkach to w hokeju, nawet w naszym ligowym wydaniu, chleb powszedni od kilku lat. Sędziowie pierwszego meczu ćwierćfinałowego Comarch Cracovia - Unia Oświęcim (5-2) wywołali niemały skandal, odmawiając wideoweryfikacji na prośbę trenera i hokeistów gości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rohaczek i Dobosz po Cracovia - Unia. Wideo INTERIA.TV Polska Liga Hokejowa Ćwierćfinały PHL: Zwycięstwa Cracovii, Podhala, Polonii i GKS-u Tychy

W 43. min meczu "Pasów" z Unią napastnik gości Wojciech Wojtarowicz "kropnął" na bramkę i nawet na trybunach pojawiły się wątpliwości, czy nie trafił do siatki. Krążek wypadł przed bramkę, ale tak się zdarza, gdy odbije się od naprężonej siatki, czy słupka konstrukcji bramki.

Trener i hokeiści Unii stanowczo domagali się wideoweryfikacji. Sędziowie główni Sebastian Kryś i Paweł Breske naradzili się, ale odmówili obejrzenia zapisu wideo.

- Byliśmy pewni tego, że krążek trafił w poprzeczkę. Zresztą zawodnik, który strzelał przyznał się, że była "ticzka" - powiedział Interii sędzia Sebastian Kryś.



Trener Unii Josef Dobosz nie krył wzburzenia.



- Po to jest ten system, aby sędziowie z niego korzystali. Ileż by to czasu zajęło? Minutę? Wyraźnie prosiłem o obejrzenie powtórki, oni to zignorowali. Po to prezesi łożą pieniądze na hokej, po to my się pocimy, żeby w takich sytuacjach korzystać z systemu. Mogła paść bramka na 4-2, a później graliśmy w przewadze, mogliśmy zniżyć na 4-3 i mecz byłby inny - denerwował się Dobosz.



- Co to za sędzia, który kieruje się tym, co usłyszy od zawodników? Od tego ma system wideo, żeby z niego korzystać - dodał trener.



Po obejrzeniu powtórki, która nie daje idealnego obrazu - telewizja klubowa Cracovii, prowadziła transmisję z użyciem jednej kamery, bardziej skłaniamy się do opinii, że gol powinien być uznany.



Oceńcie zresztą sami:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nieuznany gol? Tak strzelił Wojtarowicz. Wideo INTERIA.TV

Duże brawa należą się w całym zamieszaniu oficjalnemu serwisowi Cracovii, które w opisie sytuacji kierowało się duchem fair-play, a nie szowinizmem, tak często obecnym na serwisach klubowych. Na Twitterze konto "Pasów" nazwało zdarzenie "Skandelem" i przyznało, że Unia trafiła do siatki.







Z Krakowa Michał Białoński