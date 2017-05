PZHL przegłosował reorganizację Polskiej Hokej Ligi

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie przyjął uchwały w sprawie reorganizacji rozgrywek Polskiej Hokej Ligi.

W sezonie 2017/2018 ma wystąpić 11 zespołów z SMS PZHL Sosnowiec. Co ciekawe, nie będzie już podziału na grupę słabszą i silniejszą. Zespoły rozegrają cztery rundy, czyli w sumie po 40 spotkań (cztery pierwsze po półmetku wystąpią w turnieju finałowym Pucharu Polski). Później przyjdzie czas na fazę play-off i w niej napotkamy na pierwsze zmiany.



Sześć pierwszych drużyn wywalczy do niej bezpośredni awans. Cztery kolejne z miejsc 7-10 powalczą o udział w rywalizacjach do dwóch zwycięstw. Przegrani zagrają o utrzymanie.



Utrzymany zostanie przepis promujący polskich bramkarzy i gwarantujący im grę w połowie spotkań sezonu zasadniczego. Zarząd PZHL zdecydował się za to zmniejszyć limit obcokrajowców z sześciu do pięciu. Do tej grupy nie będą wliczani zagraniczni golkiperzy.



Zresztą działacze hokejowej centrali chcieliby ustabilizować statusy zagranicznych graczy. Miejsce dla dodatkowego obcokrajowca, podobnie jak w poprzednich sezonach, będzie kosztować 25 tysięcy złotych. Taką kwotę, w formie kaucji, trzeba będzie tez uiścić w przypadku gracza starającego się o polski paszport. Gdy wszelkie procedury zostaną zakończone, a obywatelstwo zostanie nadane zawodnikowi, pieniądze zostaną zwrócone.



Zmieni się także status wychowanka. Od tej chwili opłata za pierwszy transfer będzie obowiązywała w przypadku zawodników między 16. a 23. rokiem życia. Nie dojdzie więc do powtórki z zeszłego sezonu, kiedy JKH GKS Jastrzębie i Tempish Polonia Bytom toczyły długie batalie o przenosiny Mateusza Danieluka, Tomasza Pastryka i Tomasza Kulasa.



Kluby zostaną także zobligowane do posiadania czterech grup młodzieżowych. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, będą musiały udokumentować, że posiadają ważną umowę o współpracy z innym klubem i zaprezentować, że wsparły ją finansową. Brak każdej z grup będzie się wiązał z wpłaceniem kwoty 10 tysięcy złotych.



Ważną kwestią jest także to, że nie będzie już możliwości wykupienia "dzikich kart". Od tej pory awanse i spadki mają rozstrzygać się wyłącznie na lodzie. Powyższe zapisy to jedno, sytuacja może diametralnie się zmienić wówczas, gdy któryś z zespołów nie przejdzie pomyślnie procesu licencyjnego.

Warto zaznaczyć, że na wczorajszym spotkaniu szczegółowe sprawozdania złożyli selekcjonerzy wszystkich reprezentacji. Druga część odbędzie się w poniedziałek.