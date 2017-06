Polska Hokej Liga bez czeskiej drużyny HC Poruba

Przedstawiciele klubów Polskiej Hokej Ligi nie zgodzili się na udział czeskiej drużyny HC Poruba w przyszłym sezonie polskiej ekstraklasy.

Przeciwko zagłosowały: Comarch Cracovia, GKS Tychy, TatrySki Podhale Nowy Targ, PGE Orlik Opole, Tempish Polonia Bytom i MH Automatyka Gdańsk. Za były: JKH GKS Jastrzębie i Naprzód Janów.



Na neutralność w tej kwestii zdecydowali się działacze KS Unii Oświęcim i Tauron KH GKS Katowice.

- Powstaje Liga Wyszehracka, czterech narodów i trzeba zrobić wszystko żeby tam grać w przyszłym sezonie i tym musi zająć się związek. Nie byliśmy za tym, aby przyjmować na dzikich zasadach Porubę w ostatniej chwili. Poza tym jest już jakiś regulamin, a gdyby doszła Poruba, to wtedy musiałaby powstać liga open i trzeba byłoby znieść limit dla bramkarzy. Przepisy muszą być takie same dla wszystkich - mówi jeden z działaczy.

- Dlaczego musieliśmy czekać tak długo na oficjalne zgłoszenie Poruby do ligi? Gdyby pomysł wyszedł w lutym czy marcu, to może kluby przekonałyby się do tego pomysłu. Ale, że pomysł wyszedł dość niedawno, to organizacyjnie wszystko jest za późno. Kluby są po procesie licencyjnym, wszystko trzeba byłoby dostosowywać pod nowy zespół. Można do tego wrócić przed przyszłym sezonem w odpowiednim terminie - powiedziała obecna na zebraniu Marta Zawadzka, członek zarządu PZHL i koordynator rozgrywek PHL.