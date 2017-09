PHL. Zmiana systemu dogrywek i rzutów karnych

Polski Związek Hokeja na Lodzie poinformował, że w zbliżającym się sezonie wprowadzone zostaną zmiany w systemie rozgrywania dogrywek i rzutów karnych.

W meczach finałowych dogrywkę rozgrywano w systemie 5 na 5. W nowym sezonie obowiązywać będzie system 4 na 4. Inną zmianą w doliczonym czasie gry jest to, że nie będzie następowała zmiana bramek.



Po nierozstrzygniętej dogrywce do serii rzutów karnych każda z drużyn będzie desygnować pięciu zawodników, a nie jak to tej pory trzech.



Zmiany zostają wprowadzone zgodnie z nowym regulaminem IIHF i będą obowiązywały we wszystkich rozgrywkach ligowych w Polsce.

Hokejowy sezon rozpocznie się już w piątek. W Krakowie hokeiści Comarchu Cracovii i GKS-u Tychy zagrają o Superpuchar Polski. W niedzielę ruszają rozgrywki w Polskiej Hokej Lidze.

