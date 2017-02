PHL. Unia Oświęcim - Comarch Cracovia 2-3 po dogrywce

Hokeiści Comarch Cracovii męczyli się z czwartym meczu ćwierćfinałowym Polskiej Hokej Ligi z Unią Oświęcim. "Pasy" wygrały, ale dopiero po dogrywce 3-3.

Zdjęcie Maciej Urbanowicz (z prawej) /fot. Jacek Bednarczyk /PAP





Prowadzenie Cracovii dał pod koniec pierwszej tercji Maciej Urbanowicz. Druga odsłona należała jednak do gospodarzy. Najpierw do siatki "Pasów" trafił Jan Danecek, a potem Wojciech Wojtarowicz. Hokeiści Unii długo skutecznie się bronili, ale dwie minuty przed końcem trzeciej tercji do remisu i, jak się później okazało dogrywki, doprowadził Krystian Dziubiński. Cenne zwycięstwo Cracovii zapewnił Urbanowicz strzelając swojego drugiego gola w tym spotkaniu.



Unia Oświęcim - Comarch Cracovia 2-3 po dogrywce (0-1, 2-0, 0-1, 0-1)

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw): 3-1 dla Cracovii. Kolejny mecz w środę w Krakowie.

Bramki: 0-1 Maciej Urbanowicz (20), 1-1 Jan Danecek (23), 2-1 Wojciech Wojtarowicz (33), 2-2 Krystian Dziubiński (58), 2-3 Maciej Urbanowicz (62).

Kary: Unia - 20, Cracovia - 18 minut w tym 10 minut za niesportowe zachowanie dla Olivera Paczkowskiego.