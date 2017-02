PHL. Trzecie mecze ćwierćfinałowe: Zwycięstwa JKH GKS Jastrzębie, GKS Tychy i Comarch Cracovii

Hokeiści JKH GKS Jastrzębie pokonali TatrySki Podhale Nowy Targ 3-1 i wrócili do gry o awans do półfinału Polskiej Hokej Ligi. Już w niedzielę mogą go wywalczyć zawodnicy GKS-u Tychy, którzy w sobotę po raz trzeci pokonali Tauron KH GKS Katowice.

Zdjęcie Przepychnka między zawodnikami Tauron KH GKS Katowice (żółte stroje) i GKS Tychy (czarne stroje) /Andrzej Grygiel /PAP

Bohaterem spotkania w Jastrzębiu był Tomasz Kominek. Napastnik jastrzębian rozegrał bardzo dobry mecz, a w końcówce strzelił dwa gole i przesądził o zwycięstwie swojej drużyny. Gospodarze objęli prowadzenie w 27. minucie po bramce Kamila Świerskiego, ale wyrównał przed końcem drugiej tercji Jarmo Jokila, gdy "Szarotki" atakowały w przewadze liczebnej.



Reklama

Mimo że żaden z zespołów nie chciał podejmować ryzyka w ostatnich minutach, to jastrzębianom udało się rozegrać akcję, którą sytuacyjnym strzałem zakończył Kominek. Krążek był bardzo precyzyjnie uderzony i wpadł do bramki tuż przy słupku. Podhale wycofało bramkarza i próbowało doprowadzić do dogrywki, lecz Leszek Laszkiewicz znakomicie rozprowadził kontrę, a Kominek - mimo że został podcięty przez jednego z rywali - wpakował krążek do pustej bramki.

Najbliżej awansu do półfinału jest GKS Tychy, który po raz trzeci pokonał Tauron KH GKS Katowice, tym razem 5-2. Najlepszy zespół sezonu zasadniczego prowadził już 4-0 w 31. minucie sobotniego meczu.

Unia Oświęcim przegrała z Comarch Cracovią 2-3 po rzutach karnych. Oświęcimianie rozpoczęli z werwą, bez respektu dla wyżej notowanych rywali, ale krakowian ratował Rafał Radziszewski. Gdy pierwsza formacja mistrzów Polski strzeliła dwa gole w 14. i 18. minucie, wydawało się, że faworyci zaczną kontrolować sytuację, ale Unia nie odpuściła.

Na początku drugiej tercji kontaktowego gola strzelił Lubomir Vosatko w przewadze pięciu na czterech. Ten sam hokeista wyrównał w 28. minucie, gdy Unia atakowała w podwójnej przewadze. Goście łapali kary, a gdy siły na lodzie się wyrównywały, atakowali, lecz nieskutecznie. Znakomicie bronił bramkarz miejscowych Michal Fikrt. Ani w trzeciej tercji, ani w dogrywce nie padły już gole i potrzebne były rzuty karne, które lepiej wykonywali krakowianie.



Trzecie mecze ćwierćfinałowe:

JKH GKS Jastrzębie - TatrySki Podhale Nowy Targ 3-1 (0-0, 1-1, 2-0)

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw) 2-1 dla Podhala

Bramki: 1-0 Kamil Świerski (27), 1-1 Jarmo Jokila (39), 2-1 Tomas Kominek (57), 3-1 Tomas Kominek (60).

Kary: po 14 minut. Widzów 800.



Tauron KH GKS Katowice - GKS Tychy 2-5 (0-2, 0-2, 2-1)

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw) 3-0 dla GKS Tychy.

Bramki: 0-1 Andriej Makrow (10), 0-2 Jan Semorad (19), 0-3 Andriej Makrow (25), 0-4 Adam Bagiński (31), 1-4 Jewgienij Limański (51), 1-5 Jaroslav Kristek (54), 2-5 Daniel Bogdziul (55).

Kary: GKS Katowice - 12, GKS Tychy - 10 minut. Widzów 1 180.



Unia Oświęcim - Comarch Cracovia 2-3 po karnych (0-2, 2-0, 0-0; 0-0, w karnych 0-2)



Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw) 2-1 dla Comarch Cracovii.



Bramki: 0-1 Krystian Dziubiński (14), 0-2 Damian Kapica (18), 1-2 Lubomir Vosatko (22), 2-2 Lubomir Vosatko (28). Karne: Petr Szinagl i Krystian Dziubiński.



Kary: Unia - 10, Cracovia - 14 minut. Widzów 2 300.

Mecze PGE Orlik Opole - Tempish Polonia Bytom rozegrane zostaną w niedzielę i poniedziałek o godz. 18.