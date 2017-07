PHL podała terminarz sezonu 2017/18

PHL przedstawiła terminarz na sezon 2017/18. W hokejowej ekstraklasie wystąpi 11 zespołów. Tytułu broni Comarch Cracovia. Sezon ruszy 10 września.

Zdjęcie W tegorocznym finale Comarch Cracovia (biało-czerwone pasy) okazała się lepsza od GKS-u Tychy /

- W związku z faktem, że w dniu 10 września nie było możliwości emisji meczu PHL, uzgodniono z TVP Sport, iż pokażą mecz z pierwszej kolejki Opole - Katowice w dniu 11 września o godzinie 18:30. To spowodowało, iż druga kolejka przesunięta została na środę. W dalszej kolejności mecze odbywać będą się systemem piątek-niedziela-wtorek - powiedziała koordynator rozgrywek PHL Marta Zawadzka.



- Alternatywne terminy dla drużyn Cracovii i Tychów, ze względu na ich udział w Hokejowej Lidze Mistrzów i Pucharze Kontynentalnym, są terminami proponowanymi. Jeśli kluby mają inne terminy to jesteśmy otwarci do dyskusji - dodała.



- W przypadku rozstrzygnięcia meczów w fazie play-off szybciej niż po siedmiu meczach, PHL zastrzega sobie prawo do przyspieszenia rozgrywek, przy zachowaniu odpowiednich okresów przerw dla grających drużyn. Terminy te również zostaną uwzględnione w kalendarzu TVP Sport, aby emitować jak najwięcej spotkań. Taka sama kwestia dotyczy się rozstrzygnięć w fazie finałowej oraz o brązowy medal - zakończyła Zawadzka.



Wcześniej, bo 7 lub 8 września odbędzie się mecz o Superpuchar Polski pomiędzy Comarch Cracovią i GKS-em Tychy, a finałowy turniej Pucharu Polski odbędzie się 28 i 29 grudnia.



Terminarz rozgrywek Polskiej Hokej Ligi - sezon 2017/2018:

1. runda - sezon zasadniczy



10 września 2017 - niedziela (1. kolejka)

1. COMARCH Cracovia - Pauza

2. GKS Tychy - SMS PZHL U20 Katowice

3. TMH TEMPISH POLONIA Bytom - MUKS NAPRZÓD Janów Katowice

4. TATRYSKI PODHALE Nowy Targ - MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk

6. JKH GKS Jastrzębie - KS UNIA Oświęcim



11 września 2017 - poniedziałek (1. kolejka)

5. *PGE ORLIK Opole - TAURON KH GKS Katowice

* Mecz przełożony z dnia 10 września 2017 r. - transmisja meczu w TVP SPORT (godz. 18.30)



13 września 2017 - środa (2. kolejka)

7. KS UNIA Oświęcim - Pauza

8. TAURON KH GKS Katowice - JKH GKS Jastrzębie

9. MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk - PGE ORLIK Opole

10. MUKS NAPRZÓD Janów Katowice - TATRYSKI PODHALE Nowy Targ

11. SMS PZHL U20 Katowice - TMH TEMPISH POLONIA Bytom

12. COMARCH Cracovia - GKS Tychy



15 września 2017 - piątek (3. kolejka)

13. GKS Tychy - Pauza

14. TMH TEMPISH POLONIA Bytom - COMARCH Cracovia

15. TATRYSKI PODHALE Nowy Targ - SMS PZHL U20 Katowice

16. PGE ORLIK Opole - MUKS NAPRZÓD Janów Katowice

17. JKH GKS Jastrzębie - MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk

18. KS UNIA Oświęcim - TAURON KH GKS Katowice



17 września 2017 - niedziela (4. kolejka)

19. TAURON KH GKS Katowice - Pauza

20. MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk - KS UNIA Oświęcim

21. MUKS NAPRZÓD Janów Katowice - JKH GKS Jastrzębie

22. SMS PZHL U20 Katowice - PGE ORLIK Opole

23. COMARCH Cracovia - TATRYSKI PODHALE Nowy Targ

24. GKS Tychy - TMH TEMPISH POLONIA Bytom



22 września 2017 - piątek (5. kolejka)

25. TMH TEMPISH POLONIA Bytom - Pauza

26. TATRYSKI PODHALE Nowy Targ - GKS Tychy

27. PGE ORLIK Opole - COMARCH Cracovia

28. JKH GKS Jastrzębie - SMS PZHL U20 Katowice

29. KS UNIA Oświęcim - MUKS NAPRZÓD Janów Katowice

30. TAURON KH GKS Katowice - MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk



24 września 2017 - niedziela (6. kolejka)

31. MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk - Pauza

32. MUKS NAPRZÓD Janów Katowice - TAURON KH GKS Katowice

33. SMS PZHL U20 Katowice - KS UNIA Oświęcim

34. COMARCH Cracovia - JKH GKS Jastrzębie

35. GKS Tychy - PGE ORLIK Opole

36. TMH TEMPISH POLONIA Bytom - TATRYSKI PODHALE Nowy Targ



26 września 2017 - wtorek (7. kolejka)

37. TATRYSKI PODHALE Nowy Targ - Pauza

38. PGE ORLIK Opole - TMH TEMPISH POLONIA Bytom

39. JKH GKS Jastrzębie - GKS Tychy

40. KS UNIA Oświęcim - COMARCH Cracovia

41. TAURON KH GKS Katowice - SMS PZHL U20 Katowice

42. MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk - MUKS NAPRZÓD Janów Katowice



3 października 2017 - wtorek (12 kolejka)

68. *SMS PZHL U20 Katowice - GKS Tychy

* Mecz przełożony z dnia 20 października 2017 r. - udział GKS Tychy w II rundzie Pucharu Kontynentalnego



6 października 2017 - piątek (8. kolejka)

43. MUKS NAPRZÓD Janów Katowice - Pauza

44. SMS PZHL U20 Katowice - MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk

45. COMARCH Cracovia - TAURON KH GKS Katowice

46. GKS Tychy - KS UNIA Oświęcim

47. TMH TEMPISH POLONIA Bytom - JKH GKS Jastrzębie

48. TATRYSKI PODHALE Nowy Targ - PGE ORLIK Opole



8 października 2017 - niedziela (9. kolejka)

49. PGE ORLIK Opole - Pauza

50. JKH GKS Jastrzębie - TATRYSKI PODHALE Nowy Targ

51. KS UNIA Oświęcim - TMH TEMPISH POLONIA Bytom

52. TAURON KH GKS Katowice - GKS Tychy

53. *MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk - COMARCH Cracovia

54. MUKS NAPRZÓD Janów Katowice - SMS PZHL U20 Katowice

* Mecz przełożony na dzień 17 października 2017 r. - udział COMARCH Cracovii w hokejowej Lidze Mistrzów (mecz: IFH Helsinki - COMARCH Cracovia w dniu: 10 października 2017 r.)



13 października 2017 - piątek (10. kolejka)

55. SMS PZHL U20 Katowice - Pauza

56. COMARCH Cracovia - MUKS NAPRZÓD Janów Katowice

57. GKS Tychy - MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk

58. TMH TEMPISH POLONIA Bytom - TAURON KH GKS Katowice

59. TATRYSKI PODHALE Nowy Targ - KS UNIA Oświęcim

60. PGE ORLIK Opole - JKH GKS Jastrzębie



15 października 2017 - niedziela (11. kolejka)

61. JKH GKS Jastrzębie - Pauza

62. KS UNIA Oświęcim - PGE ORLIK Opole

63. TAURON KH GKS Katowice - TATRYSKI PODHALE Nowy Targ

64. MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk - TMH TEMPISH POLONIA Bytom

65. MUKS NAPRZÓD Janów Katowice - GKS Tychy

66. SMS PZHL U20 Katowice - COMARCH Cracovia



17 października 2017 - wtorek (9. kolejka)

53. *MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk - COMARCH Cracovia

* Mecz przełożony z dnia 8 października 2017 r. - udział COMARCH Cracovii w hokejowej Lidze Mistrzów (mecz: IFH Helsinki - COMARCH Cracovia w dniu: 10 października 2017 r.)



2. runda - sezon zasadniczy



20 października 2017 - piątek (12. kolejka)

67. COMARCH Cracovia - Pauza

68. *SMS PZHL U20 Katowice - GKS Tychy

69. MUKS NAPRZÓD Janów Katowice - TMH TEMPISH POLONIA Bytom

70. MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk - TATRYSKI PODHALE Nowy Targ

71. TAURON KH GKS Katowice - PGE ORLIK Opole

72. KS UNIA Oświęcim - JKH GKS Jastrzębie

* Mecz przełożony na dzień 3 października 2017 r. - udział GKS Tychy w II rundzie Pucharu Kontynentalnego



22 października 2017 - niedziela (13. kolejka)

73. KS UNIA Oświęcim - Pauza

74. JKH GKS Jastrzębie - TAURON KH GKS Katowice

75. PGE ORLIK Opole - MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk

76. TATRYSKI PODHALE Nowy Targ - MUKS NAPRZÓD Janów Katowice

77. TMH TEMPISH POLONIA Bytom - SMS PZHL U20 Katowice

78. *GKS Tychy - COMARCH Cracovia

* Mecz przełożony na dzień 25 października 2017 r. - udział GKS Tychy w II rundzie Pucharu Kontynentalnego



25 października 2017 - środa (13. kolejka)

78. * GKS Tychy - COMARCH Cracovia

* Mecz przełożony z dnia 22 października 2017 r. - udział GKS Tychy w II rundzie Pucharu Kontynentalnego



27 października 2017 - piątek (14. kolejka)

79. GKS Tychy - Pauza

80. COMARCH Cracovia - TMH TEMPISH POLONIA Bytom

81. SMS PZHL U20 Katowice - TATRYSKI PODHALE Nowy Targ

82. MUKS NAPRZÓD Janów Katowice - PGE ORLIK Opole

83. MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk - JKH GKS Jastrzębie

84. TAURON KH GKS Katowice - KS UNIA Oświęcim



29 października 2017 - niedziela (15. kolejka)

85. TAURON KH GKS Katowice - Pauza

86. KS UNIA Oświęcim - MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk

87. JKH GKS Jastrzębie - MUKS NAPRZÓD Janów Katowice

88. PGE ORLIK Opole - SMS PZHL U20 Katowice

89. TATRYSKI PODHALE Nowy Targ - COMARCH Cracovia

90. TMH TEMPISH POLONIA Bytom - GKS Tychy



31 października 2017 - wtorek (16. kolejka)

91. TMH TEMPISH POLONIA Bytom - Pauza

92. GKS Tychy - TATRYSKI PODHALE Nowy Targ

93. COMARCH Cracovia - PGE ORLIK Opole

94. SMS PZHL U20 Katowice - JKH GKS Jastrzębie

95. MUKS NAPRZÓD Janów Katowice - KS UNIA Oświęcim

96. MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk - TAURON KH GKS Katowice



3 listopada 2017 - piątek (17. kolejka)

97. MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk - Pauza

98. TAURON KH GKS Katowice - MUKS NAPRZÓD Janów Katowice

99. KS UNIA Oświęcim - SMS PZHL U20 Katowice

100. JKH GKS Jastrzębie - COMARCH Cracovia

101. PGE ORLIK Opole - GKS Tychy

102. TATRYSKI PODHALE Nowy Targ - TMH TEMPISH POLONIA Bytom



5 listopada 2017 - niedziela (18. kolejka)

103. TATRYSKI PODHALE Nowy Targ - Pauza

104. TMH TEMPISH POLONIA Bytom - PGE ORLIK Opole

105. GKS Tychy - JKH GKS Jastrzębie

106. COMARCH Cracovia - KS UNIA Oświęcim

107. SMS PZHL U20 Katowice - TAURON KH GKS Katowice

108. MUKS NAPRZÓD Janów Katowice - MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk



17 listopada 2017 - piątek (19. kolejka)

109. MUKS NAPRZÓD Janów Katowice - Pauza

110. MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk - SMS PZHL U20 Katowice

111. TAURON KH GKS Katowice - COMARCH Cracovia

112. *KS UNIA Oświęcim - GKS Tychy

113. JKH GKS Jastrzębie - TMH TEMPISH POLONIA Bytom

114. PGE ORLIK Opole - TATRYSKI PODHALE Nowy Targ

* Mecz przełożony na dzień 22 listopada 2017 r. - w przypadku udziału GKS Tychy w III rundzie Pucharu Kontynentalnego



19 listopada 2017 - niedziela (20. kolejka)

115. PGE ORLIK Opole - Pauza

116. TATRYSKI PODHALE Nowy Targ - JKH GKS Jastrzębie

117. TMH TEMPISH POLONIA Bytom - KS UNIA Oświęcim

118. *GKS Tychy - TAURON KH GKS Katowice

119. COMARCH Cracovia - MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk

120. SMS PZHL U20 Katowice - MUKS NAPRZÓD Janów Katowice

* Mecz przełożony na dzień 28 listopada 2017 r. - w przypadku udziału GKS Tychy w III rundzie Pucharu Kontynentalnego



22 listopada 2017 - środa (19. kolejka)

112. *KS UNIA Oświęcim - GKS Tychy

* Mecz przełożony z dnia 17 listopada 2017 r. - w przypadku udziału GKS Tychy w III rundzie Pucharu Kontynentalnego



24 listopada 2017 - piątek (21. kolejka)

121. SMS PZHL U20 Katowice - Pauza

122. MUKS NAPRZÓD Janów Katowice - COMARCH Cracovia

123. MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk - GKS Tychy

124. TAURON KH GKS Katowice - TMH TEMPISH POLONIA Bytom

125. KS UNIA Oświęcim - TATRYSKI PODHALE Nowy Targ

126. JKH GKS Jastrzębie - PGE ORLIK Opole



26 listopada 2017 - niedziela (22. kolejka)

127. JKH GKS Jastrzębie - Pauza

128. PGE ORLIK Opole - KS UNIA Oświęcim

129. TATRYSKI PODHALE Nowy Targ - TAURON KH GKS Katowice

130. TMH TEMPISH POLONIA Bytom - MH AUTOMATYKA 2014 Gdańsk

131. GKS Tychy - MUKS NAPRZÓD Janów Katowice

132. COMARCH Cracovia - SMS PZHL U20 Katowice



28 listopada 2017 - wtorek (20. kolejka)

118. *GKS Tychy - TAURON KH GKS Katowice

* Mecz przełożony z dnia 19 listopada 2017 r. - w przypadku udziału GKS Tychy w III rundzie Pucharu Kontynentalnego