PHL. GKS Tychy przegrał w Bytomiu, Comarch Cracovia traci tylko punkt

GKS Tychy doznał niespodziewanej porażki w 41. kolejce PHL. Lider tabeli przegrał na wyjeździe z Tempish Polonią Bytom 0-4. Potknięcie tyszan wykorzystała Comarch Cracovia, która pokonała TatrySki Podhale Nowy Targ 5-3 i zmniejszyła różnicę w tabeli do jednego punktu.

Zdjęcie Maciej Kruczek (z prawej) z Comarchu Cracovii i Maciej Sulka /Grzegorz Momot /PAP

W Bytomiu gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Tomasz Kozłowski, który strzelił dwa pierwsze gole (32. i 38. minuta).

Reklama

Kolejne trafienia dołożyli Mateusz Danieluk (51.) i Jakub Wanacki (53.).

Świetnie w bramce Polonii spisał się Filip Landsman, który obronił 29 uderzeń rywali.

W Nowym Targu spotkanie było bardziej wyrównane. To nawet "Szarotki" dwa razy prowadziły (1-0 i 2-1), ale potem do głosu doszli mistrzowie Polski. W 20. minucie wyrównał Patryk Noworyta, w 34. "Pasy" wyszły na pierwsze prowadzenie w meczu po trafieniu Rafała Dutki, a w 50. podwyższył je Maciej Kruczek, dla którego był to już drugi gol w tym pojedynku.

Chwilę później karę meczu otrzymał Marek Wróbel, a gdy na dwie minuty przed końcem kontaktową bramkę zdobył Kasper Bryniczka, mogło się wydawać, że TatrySki Podhale może jeszcze doprowadzić do dogrywki. Gospodarze w końcówce wycofali więc bramkarza, co wykorzystał Peter Kalus.

Dzięki takim wynikom bardzo ciekawie zapowiada się ostatnia kolejka przed play-off, którą zaplanowano na piątek. Mający 90 punktów GKS Tychy podejmie na własnym lodowisku JKH GKS Jastrzębie, a tracąca tylko punkt Comarch Cracovia zagra przy Siedleckiego z Tempish Polonią.



O miejsca 1-6:

Tempish Polonia Bytom - GKS Tychy 4-0 (0-0, 2-0, 2-0)

Bramki: 1-0 Tomasz Kozłowski (32.), 2-0 Tomasz Kozłowski (38.), 3-0 Mateusz Danieluk (51.), 4-0 Jakub Wanacki (53.).

Kary: Polonia - 8; GKS - 14 min. Widzów 750.



TatrySki Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 3-5 (2-2, 0-1, 1-2)

Bramki: 1-0 Kasper Bryniczka (1.), 1-1 Maciej Kruczek (4.), 2-1 Jarkko Hattunen (19.), 2-2 Patryk Noworyta (20.), 2-3 Rafał Dutka (34.), 2-4 Maciej Kruczek (50.), 3-4 Kasper Bryniczka (58.), 3-5 Petr Kalus (60.).

Kary: Podhale - 14, Cracovia - 37 min (w tym kara meczu dla Marka Wróbla). Widzów 700.



JKH GKS Jastrzębie - PGE Orlik Opole 4-3 po karnych (1-0, 1-2, 1-1; 0-0; 1-0)

Bramki: 1-0 Leszek Laszkiewicz (9.), 1-1 Radek Meidl (32.), 1-2 Radek Meidl (35.), 2-2 Dominik Paś (37.), 2-3 Filip Stopiński (44.), 3-3 Radosław Nalewajka (59.). Decydujący karny - Radosław Nalewajka.

Kary: GKS - 8; Orlik - 4 min. Widzów 500.



O miejsca 7-11:

Nesta Mires Toruń - Tauron KH GKS Katowice 5-2 (3-1, 0-1, 2-0)

Bramki: 1-0 Miłosz Lidtke (5.), 2-0 Jarosław Dołęga (12.), 3-0 Adrian Jaworski (17.), 3-1 Martins Porejs (20.), 3-2 Władisław Troszyn (25.), 4-2 Bartosz Fraszko (53.), 5-2 Siarhiej Kukuszkin (53.).

Kary: Nesta - 26; GKS - 39 min (w tym kara meczu dla Marka Strzyżowskiego).



MH Automatyka Gdańsk - Unia Oświęcim 8-4 (3-3, 3-1, 2-0)

Bramki: 0-1 Kamil Paszek (3.), 1-1 Kacper Różycki (4.), 2-1 Filip Pesta (6.), 3-1 Mateusz Gościński (12.), 3-2 Jan Danecek (12.), 3-3 Sebastian Kowalówka (16.), 4-3 Adrian Kastel-Dahl (21.), 5-3 Szymon Marzec (23.), 5-4 Peter Bezuszka (31.), 6-4 Maciej Rompkowski (38.), 7-4 Maciej Rompkowski (48.), 8-4 Krzysztof Kantor (54.).

Kary: MH Automatyka - 10; Unia - 20 min. Widzów 700.