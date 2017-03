PHL. GKS Tychy - Comarch Cracovia w 5. meczu finału na żywo

GKS Tychy podejmuje Comarch Cracovię w piątym meczu finału Polskiej Hokej Ligi. Tyszanie prowadzą 3-1 w serii do czterech zwycięstw i jeśli dzisiaj pokonają rywali, wywalczą złote medale mistrzostw Polski. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Zawodnik Comarchu Cracovii Maciej Kruczek (P) i Miroslav Zatko (L) z GKS Tychy /Jacek Bednarczyk /PAP

Transmisja telewizyjna w TVP Sport.

Tyszan wzmocnił dziś Jan Semorad, który odcierpiał trzymeczową karę za brutalny faul na Mateuszu Rompkowskim w pierwszym spotkaniu finałowym. Z ich składu wypadł natomiast Patryk Kogut, który odniósł kontuzję podczas treningu.

Oba zespoły rozpoczęły bardzo ostrożnie. W pierwszych minutach nieco aktywniejsi byli krakowianie i to Sztefan Żigardy miał więcej okazji do popisania się umiejętnościami, ale strzały gości pozostawiały sporo do życzenia.



"Pasy" zamykały rywali w ich tercji, ale gdy w 7. minucie tyszanom po raz pierwszy udało się skontrować, jechali trzech na jednego. Filip Komorski idealnie dograł do Josefa Vitka, ten mierzył pod poprzeczkę, lecz kapitalnie obronił Rafał Radziszewski. Już po chwili GKS miał następną stuprocentową okazję po kolejnej kontrze, ale tym razem spudłował Marcin Horzelski.

W poprzednich meczach krakowianie mieli ogromne problemy z wykorzystywaniem gry w przewadze, ale tym razem już pierwszą taką okazję zamienili na gola. Tyszanie drogo zapłacili za prosty błąd techniczny Bartłomieja Pociechy, który wybił krążek poza lodowisko. Cracovia założyła zamek i Bartosz Dąbkowski strzałem z bliska wpakował krążek do siatki między parkanami bramkarza.

W 18. minucie skontrowali goście. Krążek wstrzelony przez Petra Kalusa, odbił się od łyżwy Tomasa Sykory i po raz drugi wpadł do tyskiej bramki.

Piąty mecz finałowy:

GKS Tychy - Comarch Cracovia 0-2 (0-2, - mecz trwa



Bramki: 0-1 Dąbkowski (12.52 w przewadze; Kalus, McPherson), 0-2 Sykora (17.32; Kalus, Dąbkowski)



GKS: Sztefan Żigardy - Bartłomiej Pociecha, Petr Kubosz; Andriej Makrow, Marcin Kolusz, Mateusz Bepierszcz - Michał Kotlorz, Mateusz Bryk; Radosław Galant, Jan Semorad, Jakub Witecki - Kamil Górny, Miroslav Zatko; Marcin Horzelski, Jarosław Rzeszutko, Michał Woźnica - Bartosz Ciura, Michael Kolarz; Josef Vitek, Filip Komorski, Bartłomiej Jeziorski.

Comarch Cracovia: Rafał Radziszewski - Mateusz Rompkowski, Petr Novajovsky; Patryk Wajda, Maciej Kruczek; Filip Drzewiecki, Damian Słaboń, Maciej Urbanowicz - Lukasz Zib, Bartosz Dąbkowski; Petr Kalus, Andrew McPherson, Tomas Sykora - Patryk Noworyta, Rafał Dutka; Karol Kisielewski, Matusz Chovan, Adam Domogała.