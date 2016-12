Obrońca Cracovii Michael Kolarz złożył wniosek o polskie obywatelstwo. Oznacza to, że 29-letni zawodnik już w czwartkowym meczu z GKS Tychy ma status polskiego zawodnika - poinformował krakowski klub na swojej stronie internetowej.

Zdjęcie Michael Kolarz w ubiegłym sezonie bronił barw GKS Tychy /Fot. Jan Kowalski /

Dzięki temu trener "Pasów" Rudolf Rohaczek może postawić na wszystkich zdrowych zawodników. Wcześniej, że względu na limit musiał pauzować jeden z siedmiu zagranicznych graczy.



Kolarz urodził się w przygranicznym Hawirzowie. Czech ma polskie korzenie ze strony matki i ojca, co ma udokumentowane. Teraz zawodnik czeka na zakończenie procedury i przyznanie obywatelstwa.



29-letni zawodnik jest wychowankiem HC Vitkovice. Grał w lidze czeskiej, słowackiej, fińskiej i niemieckiej. Do Polski trafił w czerwcu 2015 roku. Zasilił zespół GKS Tychy, gdzie występował przez jeden sezon. W tym roku przeniósł się do Cracovii.

