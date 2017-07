Martin Vozdecky wzmocnił JKH GKS Jastrzębie-Zdrój

Doświadczony czeski napastnik hokejowy Martin Vozdecky podpisał roczny kontrakt z JKH GKS-em Jastrzębie. - Nasza drużyna to mieszanka młodości z rutyną, które nieraz urwie punkty faworytom - zapowiada.

- Dzisiaj podpisałem kontrakt, w Jastrzębiu jest ciekawa młoda drużyna z kilkoma doświadczonymi zawodnikami. Taka mieszanka może nieraz urwać punkty faworytom i sprawić niespodziankę - podkreśla "Vozdo".

39-letni skrzydłowy poprzedni sezon rozpoczął w GKS-ie Tychy, a na początku stycznia przeniósł się do Tempish Polonii Bytom. Z "Niebiesko-czerwonymi" zdobył brązowy medal mistrzostw Polski - pierwszy od szesnastu lat. Ogółem w 44 spotkaniach strzelił 14 goli i zaliczył 16 asyst.



Przez sześć sezonów (2009-2015) reprezentował barwy: Ciarko PBS Bank STS Sanok i zdobył z tym klubem dwa mistrzostwa i dwa Puchary Polski. Wystąpił w 278 ligowych meczach, zdobywając w nich 161 goli i notując 218 asyst.



Następnie przeniósł się do Dukli Trenczyn, gdzie rozegrał 33 spotkania, w których zdobył 6 bramek i zanotował 8 asyst. Resztę sezonu spędził w Tychach, zdobywając srebrny medal (17 meczów 7 goli, 11 asyst).



W sumie w PHL rozegrał 339 spotkań w których uzyskał 427 punktów (182 bramki i 245 asyst).



Jego atutem jest także fakt, iż nie będzie wliczany do limitu obcokrajowców, gdyż zgodnie z przepisami - grając pięć lat z rzędu w Polskiej Hokej Lidze - uzyskał status zawodnika krajowego.