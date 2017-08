Mała wojna "na górze" polskiego hokeja? Wiceprezes Minkina ma wątpliwości co do obligacji

W miniony czwartek zarząd PZHL-u, jednogłośnie, podjął decyzję o emisji obligacji, które mogą zadłużyć związek na kwotę 3,5 mln zł. Prezes Dawid Chwałka uspokaja, że to tylko zamiana zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe, ale wiceprezes Mirosław Minkina ma wątpliwości zarówno co do słuszności decyzji, jak i sposobu zwołania zarządu.

Zdjęcie Wiceprezes PZHL-u Mirosław Minkina ma wątpliwości, co do słuszności emisji obligacji. /INTERIA.PL

- Zaproszenie na zarząd dostałem drogą mailową. Nie było w nim jednak programu posiedzenia. Gdybym wiedział, że będzie dyskutowana, a później głosowana tak istotna sprawa, jak emisja obligacji, to z pewnością bym pojechał na spotkanie - twierdzi Minkina.

Wiceprezes Minkina daleki jest od potępiania w czambuł prezesa Chwałki i swych kolegów z zarządu, którzy opowiedzieli się za emisją obligacji. Chodzi mu tylko o wywołanie dyskusji, która może zapewnić tylko postęp polskiemu hokejowi.

Na kontrowersyjnym posiedzeniu zarządu, oprócz Minkiny, nie było Marty Zawadzkiej, która upoważniła prezesa Chwałkę do oddania głosu za nią, Danuty Piorun i Roberta Zamarlika.

- Decyzja i tak jest wiążąca, gdyż na posiedzeniu było quorum, a czy ja również byłbym za wypuszczeniem obligacji? Wedle mojego stanu wiedzy na ten temat, jakim dysponuję na dzisiaj, byłbym raczej przeciwny - nie kryje Mirosław Minkina.

Na naszą uwagę, że prezesowi Chwałce przyświecają dobre intencje: w martwym okresie, przed sezonem, trudno o nowych sponsorów, a rachunki w stosunku kadrowiczów i producentów sprzętu z czegoś trzeba pokryć, reaguje tak:



- Nie chcę powiedzieć czegoś mocnego. Nie byłem obecny na zarządzie. Nie mogłem się zapoznać z materiałem. Pięciu na wszystkich dziewięciu członków zarządu było "za". Ja muszę to przyjąć, ale decyzja na tyle ważna, że można było przynajmniej w agendzie opisać, czy wcześniej w inny sposób poinformować, z jakim zamiarem zwoływany jest zarząd. Ja dowiedziałem się o tym po fakcie - rozkłada ręce Mirosław Minkina.