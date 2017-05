John Murray, Michael Cichy i Alex Szczechura w GKS-ie Tychy

Bramkarz John Murray oraz napastnicy - Michael Cichy i Alex Szczechura podpisali kontrakty z GKS-em Tychy, wicemistrzem Polski w hokeju na lodzie, podał klub na swoje stronie internetowej. Cała trójka związała się z "Trójkolorowymi" do końca sezonu 2017/18. Każdy z zawodników ma polskie korzenie.

Zdjęcie John Murray /Michał Chwieduk /Newspix.pl

"To bardzo solidne wzmocnienia tyskiego zespołu. Jestem przekonany, że ci zawodnicy dadzą drużynie dużo jakości. Jasiek Murarz to jeden z najlepszych bramkarzy w kraju. Cichy i Szczechura to z kolei czołowi napastnicy PHL. Michael w ubiegłym sezonie był najskuteczniejszym zawodnikiem na polskich lodowiskach" - powiedział Grzegorz Bednarski, prezes tyskiego klubu, cytowany w komunikacie.



Reklama

Trójka nowych graczy w poprzednim sezonie broniła barw Orlika Opole. Murray i Cichy pochodzą z USA, Szczechura jest Kanadyjczykiem. Wszyscy zagrali już w reprezentacji Polski.

"W przyszłym sezonie cel jest oczywisty. Chcemy zdobyć mistrzostwo Polski, dlatego musimy dać drużynie nowy impuls. Jestem przekonany, że kierunek poszukiwań, jaki obraliśmy jest właściwy" - dodał Bednarski.

Murray swoją przygodę z hokejem rozpoczynał w Stanach Zjednoczonych. 29-letni bramkarz na swoim koncie ma także występy w kanadyjskiej OHL, Partizanie Belgrad oraz kazachskim Kulager Pietropawłowsk. Nowy zawodnik GKS-u Tychy doskonale znany jest również kibicom hokeja w Polsce. Reprezentował barwy Ciarko Sanok, a ostatni sezon spędził w Orliku Opole. Może pochwalić się mistrzostwem Serbii oraz Polski.

Cichy w hokeja zaczynał grać w juniorskiej drużynie Boston Bruins. W 2009 roku był draftowany przez Montreal Canadiens. Od trzech lat występuje na polskich lodowiskach, reprezentując barwy Ciarko Sanok oraz Orlika Opole. Na swoim koncie ma kilka złotych medali w reprezentacjach młodzieżowych Stanów Zjednoczonych.

27-letni Szczechura hokejowego rzemiosła uczył się za oceanem. Dwa lata temu zadebiutował w PHL. Reprezentował barwy Ciarko Sanok i Orlika Opole.

Murray, Cichy i Szczechura do drużyny dołączą na początku sierpnia.

W Tychach, po drugim z rzędu przegranym finale ekstraklasy z Comarch Cracovią, trwa przebudowa drużyny. Zaczęła się od zmiany szkoleniowca. Działacze rozstali się z Czechem Jirzim Szejbą, którego zastąpił Białorusin Andriej Gusow. Pożegnali się z GKS-em dwaj bramkarze Sztefan Żigardy i Kamil Kosowski oraz Miroslav Zatko, Petr Kubosz, Jaroslav Kristek, Andriej Makrow, Marcin Kolusz i Josef Vitek.