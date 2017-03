GKS Tychy - Comarch Cracovia. Wygraj dwa podwójne zaproszenia na mecz 25 marca

W finale Polskiej Hokej Ligi GKS Tychy gra z obrońcą tytułu Comarchem Cracovią. Mamy dla was dwa podwójne zaproszenia na trzeci mecz, który 25 marca odbędzie się w Krakowie. Początek o 18.30.

Zdjęcie W zeszłym roku mistrzem Polski była Comarch Cracovia /M. Lasyk /East News

W tegorocznym finale spotykają się dwie najlepsze drużyny po sezonie zasadniczym.



Ponieważ najlepszym zespołem byli tyszanie, to oni będą mieli atut własnego lodowiska.



GKS jest gospodarzem pierwszym dwóch meczów, zaplanowanych na 21 i 22 marca.



Potem rywalizacja przeniesie się do Krakowa. Przy Siedleckiego odbędą się dwa kolejne spotkania.



I właśnie na pierwszy z nich, 25 marca, mamy dla was dwa podwójne zaproszenia. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, kto jest najlepszym hokeistą Comarchu Cracovii w tym sezonie. Odpowiedzi proszę przesyłać na adres sport-konkurs@firma.interia.pl.



Finałowa rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw.



Tak więc w niedzielę, 26 marca, może się już zakończyć, ale ewentualne są także kolejne mecze, których terminy to: 29 marca (Tychy), 31 marca (Kraków) i 2 kwietnia (Tychy).

Zdjęcie Mecze przy Siedleckiego odbędą się 25 i 26 marca / INTERIA.PL

Pawo