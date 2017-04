Finał PHL: GKS Tychy - Comarch Cracovia 1-2 po dogrywce

Hokeiści Comarch Cracovii mistrzami Polski! W siódmym decydującym meczu o złoto "Pasy" pokonały w Tychach po dogrywce miejscowy GKS 2-1. Bohaterem spotkania został Petr Szinagl, którego złoty gol zapewnił krakowianom zwycięstwo!

Zdjęcie Michał Kotlorz (z lewej) i Petr Kalus /Fot. Andrzej Grygiel /PAP

W rywalizacji do czterech zwycięstw tyszanie prowadzili już 3-1. Cracovia jednak podniosła się z kolan i dwa kolejne mecze rozstrzygnęła na swoją korzyść doprowadzając do remisu 3-3.



GKS był wyżej w tabeli od krakowian po fazie zasadniczej sezonu, dlatego ostatni pojedynek finału odbywał się w Tychach.

Obie drużyny rozpoczęły spotkanie ostrożnie, zdając sobie sprawę z tego, że nawet najmniejszy błąd może mieć poważne skutki. Jako pierwsi odważniej zaatakowali gospodarze. W 8. minucie słupek uratował krakowian po strzale Mateusza Bepierszcza.



Końcówka pierwszej tercji należała do Cracovii, która w 19. minucie objęła prowadzenie. Maciej Urbanowicz wyjechał przed bramkę GKS-u i oddał strzał z bekhendu. Stefan Żigardy odbił krążek parkanem, ale dobitka zawodnika "Pasów" była już skuteczna. Odpowiedź gospodarzy mogła być błyskawiczna, ale Jakub Witecki nie trafił do pustej bramki.

Tyszanie doprowadzili do remisu na początku drugiej odsłony. W 22. minucie Kamil Górny strzelił spod niebieskiej linii, a tor lotu krążka zmienił Josef Vitek. To kompletnie zaskoczyło Rafała Radziszewskiego.



Potem obie drużyny miały okazje na kolejne gole, ale w rolach głównych występowali bramkarze - Żigardy i Radziszewski. Dopisywało im też szczęście, jak na przykład w trzeciej tercji, kiedy to Andrew McPherson i Andrej Makrow trafiali w słupek.



Po 60 minutach nadal nie znaliśmy mistrza Polski. Do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebna była dogrywka, która trwała zaskakująco krótko - zaledwie 45 sekund. Petr Szinagl z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam z Żigardym. Posłał krążek do siatki między parkanami bramkarza GKS-u i szał radości ogarnął krakowian! Cracovia po raz 12. w historii zdobyła złoty medal mistrzostw Polski!



GKS Tychy - Comarch Cracovia 1-2 (0-1, 1-0, 0-0, 0-1)

Bramki: 0-1 Urbanowicz (18:04), 1-1 Vitek (21:31), 2-1 Sinagl (60:45)

Kary: GKS - 10; Cracovia - 12 minut. Widzów: 3 tys.

Przebieg spotkania:

I tercja

3. min - groźny strzał Urbanowicza obronił Żigardy.



7. min - błąd bramkarza GKS-u omal nie skończył się golem. Żigardy wyjechał za bramkę, ale krążek przejął Kapica i podał do Dziubińskiego. Ten nie wykorzystał doskonałej okazji.



8. min - słupek ratuje "Pasy" po strzale Bepierszcza.



15. min - Kubos nie trafił w bramkę w dogodnej sytuacji.



19. min - Urbanowicz wyjechał przed bramkę GKS-u i oddał strzał z bekhendu. Żigardy odbił krążek parkanem, ale dobitka zawodnika "Pasów" była już skuteczna!



19. min - to mogła być błyskawiczna odpowiedź tyszan. Jakub Witecki nie trafił jednak do pustej bramki!

20. min - koniec I tercji. Cracovia prowadzi z GKS Tychy 1-0.

II tercja

21. min - zaczynamy II tercję

22. min - mocny strzał Kolusza. Radziszewski na posterunku

22. min - jest 1-1! Górny strzelił spod niebieskiej linii. Tor lotu krążka zmienił Vitek i zaskoczony Radziszewski pokonany!

24. min - Galant zaskakująco uderzył z nadgarstka z okolic prawego bulika. Czujny bramkarz "Pasów" odbił krążek.

25. min - Makrow powędrował na ławkę kar. Cracovia przez dwie minuty gra z przewagą jednego zawodnika.

26. min - Witecki strzelał na bramkę "Pasów". Radziszewski nie dał się pokonać. Tyszanie grają w osłabieniu.



27. min - gospodarze w komplecie. Cracovia słabo rozegrała okres gry w przewadze. "Pasy" nie stworzyły zagrożenia pod bramką Żigardy'ego.

32. min - Kalus wywalczył krążek za bramką i podał do Sykry, który strzelił z pierwszego. Minimalna pomyłka!

32. min - dwie minuty kary dla Semorada. Szansa dla krakowian.

34. min - przez 30 sekund siły będą wyrównane, a potem przewaga gospodarzy. Zib na ławce kar za spowodowanie upadku Kolusza.

35. min - tyszanie grają teraz z przewagą jednego zawodnika.

35. min - Radziszewski łapie krążek po strzale Kolusza.

36. min - oba zespoły w komplecie.

36. min - Zib strącił krążek po strzale McPhersona. Żigardy pokazał refleks i odbił "gumę" parkanem.

37. min - Bepierszcz rzucił na bandę Kruczka i za to dostał dwie minuty kary.

39. min - ładna indywidualna akcja Szinagla, który oddał strzał z ostrego kąta. Żigardy złapał krążek, ale został powalony przez zawodnika "Pasów", który z impetem na niego wjechał. Szinagl powędrował na ławkę kar.

40. min - tyszanie w komplecie. Grają teraz 5 na 4.

40. min - koniec II tercji



III tercja

41. min - początek trzeciej tercji!



41. min - Żigardy ratuje tyszan! Bramkarz gospodarzy obronił strzał Sykory i dobitkę Kalusa!

42. min - Novajovsky na ławce kar.

44. min - Cracovia w komplecie.

47. min - Zib faulował Semorada. GKS znów gra w przewadze.

49. min - tyszanie nie wykorzystali okresu gry 5 na 4.

50. min - tym razem Zatko dostał dwie minuty kary.



51. min - Żigardy w opałach. Strzelali McPherson, Dąbkowski i Sykora. Bramkarz GKS-u wyszedł obronną ręką z opresji.

52. min - tyszanie obronili się. Zatko wrócił do gry.

53. min - słupek uratował Cracovię po strzale Makrowa!

54. min - mocny strzał Kubosza spod niebieskiej linii. Radziszewski na posterunku.

56. min - cztery minuty do końca III tercji.

57. min - Kapica uderzył z ostrego kąta, ale Żigardy złapał krążek.

57. min - zakotłowało się pod bramką gospodarzy. W końcu Żigardy nakrył krążek ciałem.

58. min - Makrow oddał piekielnie mocny strzał. Radziszewski odbił krążek barkiem.

59. min - Semorad ładnie minął jednego z obrońców Cracovii, ale za daleko wypuścił sobie krążek.



60. min - Semorad z bliska! Fantastycznie Radziszewski!

60. min - 11 sekund do końca III tercji. Rohaczek poprosił o czas, bo wznowienie pod bramka GKS-u.

60. min - koniec III tercji. Będziemy mieli dogrywkę!

Dogrywka

Zaczynamy dogrywkę 5 na 5! Złoty gol kończy rywalizację!

Gol dla Cracovii! Sinagl pokonał Żigardy'ego! Cracovia mistrzem Polski!

"Pasy" potrzebowały zaledwie 45 sekund, żeby strzelić złotego gola!