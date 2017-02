Dzisiaj rozpoczyna się play-off w Polskiej Hokej Lidze

We wtorek rozpocznie się pierwsza runda play-off w ekstralidze hokeja na lodzie. Mistrz Polski Comarch Cracovia zmierzy się z Unią Oświęcim, zaś najlepsza drużyna po fazie zasadniczej GKS Tychy z Tauronem KH GKS Katowice.

Zdjęcie Hokeiści Comarchu Cracovii (biało-czerwone stroje) i TatrySki Podhale Nowy Targ zaczynają play-off PHL /Grzegorz Momot /PAP

W tym sezonie krakowianie zmierzyli się z Unią tylko dwa razy (w fazie zasadniczej, jeszcze przed podziałem na grupy). Na lodowisku Unii przegrali 2-5, zaś u siebie wygrali 3-1.

Reklama

Zdaniem prezesa Cracovii prof. Janusza Filipiaka pierwszy rywal w fazie play-off powinien być tym łatwym: - Nie wyobrażam sobie, aby było inaczej - powiedział.

Podkreślił, że celem zespołu jest obrona mistrzowskiego tytułu.

- Została ustanowiona bardzo wysoka premia za zdobycie mistrza Polski. Wierzę, że nasi hokeiści potrafią tego dokonać. Wyniki w tej drugiej części sezonu były rozmaite. Zawodnicy nie koncentrowali się na grze. Jednak w play-off, mając na względzie dużą ilość pieniędzy do zdobycia, będą się prezentować dobrze - powiedział prezes, który nie chciał zdradzić o jaką kwotę chodzi. Odpowiedział tylko, że "na pewno bardzo dobra jak na warunki hokejowe".

Także wspomniane zespoły ze Śląska zmierzyły się w obecnych rozgrywkach ligowych tylko dwa razy. W obu przypadkach górą byli tyszanie: wygrali 4-2 w Katowicach i 6-2 na swoim lodowisku.

- GKS Katowice to bardzo trudny rywal, ale w play-off łatwych nie ma. Na pewno rywale będą walczyć do samego końca. Nikt łatwo nie odpuści, zaiskrzy w czasie tych spotkań. Jesteśmy na to przygotowani. Mamy drużynę, która wie, czego chce. A presja? Ona jest zawsze, musi być, jeżeli chce się wygrać. Nie możemy się już doczekać wtorku - powiedział tyski napastnik Jarosław Rzeszutko.

Drugi trener GKS-u Krzysztof Majkowski przyznał, że faworytem tej konfrontacji jest jego zespół: - Jednak gra się do czterech zwycięstw. Każdy mecz będzie na pewno ciężki. My jesteśmy w takiej pozycji, że "musimy". Rywalowi, jeśli się uda (awansować dalej - PAP), to będzie wielka sensacja i niespodzianka. My zrobimy wszystko, aby faworyt zwyciężył.

Pozostałe pary tworzą: TatrySki Podhale Nowy Targ - JKH GKS Jastrzębie oraz Tempish Polonia Bytom - PGE Orlik Opole.

Spotkania pierwszej rundy play off (1/4 finału) zostaną rozegrane w dniach: 21, 22, 25, 26 lutego. Nieco inaczej wygląda terminarz spotkań w rywalizacji bytomian z Orlikiem. W tym przypadku trzeci mecz w Opolu zostanie rozegrany 26, a czwarty - 27 lutego. Gra się do czterech zwycięstw, jeśli będą potrzebne następne pojedynki do wyłonienia półfinalistów, odbędą się w dniach: 1, 3, 5 marca.

Pierwsze spotkanie półfinałowe zaplanowano na 7 marca.

Walkę o utrzymanie w ekstralidze stoczą Nesta Mires Toruń i MH Automatyka Gdańsk. Zagrają do czterech zwycięstw w dniach: 24, 26 lutego, 3, 5 marca, ewentualnie 10, 12, 15 marca.

Sezon 2016/17 zakończył już zespół SMS PZHL U20 Sosnowiec.

Rafał Czerkawski, Piotr Girczys