Comarch Cracovia. W czwartek rusza sprzedaż biletów na Ligę Mistrzów

Mistrz Polski Comarch Cracovia po raz drugi wystąpi w hokejowej Lidze Mistrzów. Już w czwartek rusza sprzedaż biletów na mecze "Pasów" przy ulicy Siedleckiego.

Zdjęcie Hokeiści Comarchu Cracovii /Michał Chwieduk /Newspix

We wrześniu czekają kibiców w Polsce prawdziwe emocje związane z hokejem na najwyższym europejskim poziomie! Do Krakowa przyjadą: niemiecki Red Bull Monachium oraz szwedzki Brynäs IF.

Sprzedaż biletów na mecze Champions Hockey League na lodowisku przy ul. Siedleckiego 7 rusza już w czwartek. Dystrybucja będzie się odbywać internetowo za pośrednictwem strony eBilet.pl oraz stacjonarnie w Punkcie Obsługi Kibica przy ul. Józefa Kałuży 1.

Karnetowicze z rundy zasadniczej mają możliwość pierwokupu swojego miejsca. Opcja pierwokupu będzie dostępna przez tydzień (do 27 lipca) za okazaniem w Punkcie Obsługi Kibica karnetu z zeszłego sezonu potwierdzającego miejsce.

Comarch Cracovia z Red Bull Monachium zagra 1 września o 18.30, a z Brynäs IF 3 września o 16.30.