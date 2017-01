Chcą odrodzić hokej w Sanoku. Założyli "Klub 1958"

Klub 1958 to oferta dla firm, które chcą wspierać rozwój sanockiego hokeja oraz przyczynić się do reaktywacji seniorskiej drużyny STS Sanok w sezonie 2017/2018.

Nazwa Klub 1958 nawiązuje do tradycji hokeja na lodzie w Sanoku, sięgających końcówki lat 50. XX wieku, i podkreśla związki dyscypliny oraz drużyny z miastem.

- Oferta Klubu 1958 jest dla wszystkich, którym nie jest obojętny nie tylko los drużyny, ale również rozwój miasta - mówi prezes STS S.A. Jerzy Burtan - Sanok jest kojarzony z hokejem, więc naturalną rzeczą jest to, że STS to nasza wspólna sprawa. Jesteśmy w tym razem. Janusz Szuber (poeta pochodzący z Sanoka - przyp. red.) nazwał to "mojość".

- Chcemy aby członkowie klubu wspierali nas i siebie, rozmawiali, słuchali, dyskutowali i razem z nami tworzyli hokej w Sanoku - dodaje prezes Burtan.



Praktyczna strona uczestnictwa w klubie to wsparcie dla rozwoju hokeja w Sanoku, oraz możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, które mogą sprzyjać kojarzeniu wspólnych inicjatyw. Przedsiębiorcom pomagać ma zarówno nieformalna atmosfera spotkań w trakcie meczów hokeja, ale również organizowane regularnie spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających rozwój małych i średnich firm.



Szczegóły oferty dostępne są pod adresem www.klub1958.pl. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt pod adresem klub@stsanok.pl.