Damian Wleklak o nowym trenerze kadry piłkarzy ręcznych. Wideo

Piotr Przybecki został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski mężczyzn w piłce ręcznej. 44-letni szkoleniowiec zastąpił na stanowisku Kirgiza Tałanta Dujszebajewa, który podał się do dymisji po nieudanych meczach eliminacji ME 2018. - Na pewno są to dwa inne style, jeżeli chodzi o prowadzenie gry przez Tałana i Piotrka Przybeckiego. Tutaj jest twarda, skandynawska czy niemiecka, a Tałant bardziej preferował styl techniczny, hiszpański - powiedział były reprezentant Polski Damian Wleklak. Źródło: Press Focus/x-news