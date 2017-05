Robert Lis: Tałant Dujszebajew musi ochłonąć. Wideo

Tałant Dujszebajew, szkoleniowiec reprezentacji Polski, po zremisowanym meczu z Białorusią (27-27) zapowiedział, że poda się do dymisji. Taką decyzją zaskoczony jest asystent Kirgiza, Robert Lis. - Tałant musi dać sobie chwilę do namysłu po tych ciężkich momentach dla naszej reprezentacji i jego samego. Myślę, że to jest jego osobista sprawa, która bardzo go boli - powiedział drugi trener polskich szczypiornistów. Źródło: Press Focus/x-news