Wielkie plany PGE VIVE Kielce. Andreas Wolff wzmocni mistrzów Polski

Mistrz kraju piłkarzy ręcznych PGE VIVE Kielce wyznaczył sobie ambitne plany na najbliższe lata. W ich realizacji mają pomóc nowi zawodnicy, w tym niemiecki bramkarz Andreas Wolff, który podpisał kontrakt na lata 2019-23.

Zdjęcie Niemiecki bramkarz Andreas Wolff /AFP

Wolff, broniący obecnie barw THW Kiel, to brązowy medalista igrzysk w Rio de Janeiro i mistrz Europy z 2016 roku. W sezonie 2015/16 został wybrany najlepszym piłkarzem ręcznym w Niemczech.



- U nas jest trochę inaczej, ale w Niemczech ten transfer będzie uznawany na pewno za hit. To wielki dzień dla klubu, ale i dla piłki ręcznej w Polsce. Wolff ma niesamowitą mentalność, jest niezwykle pracowity - chwalił 26-letniego zawodnika prezes kieleckiego klubu Bertus Servaas.

W poniedziałek ogłoszono także podpisanie kontraktów z czterema innymi zawodnikami. W 2018 roku do klubu dołączą Arkadiusz Moryto, Hiszpan Angel Fernandez (obaj do 2021 roku) i Białorusin Arcem Karalek (do 2022), a w 2020 zawodnikiem PGE VIVE będzie również Francuz Nicolas Tournat. Już wcześniej poinformowano o transferach Chorwata Luki Cindrica i Serba Vladimira Cupary (obaj od 2018 do 2021 roku).

- To wielki krok w mojej karierze. Gdy byłem młodszy, przyjeżdżałem specjalnie z Krakowa, żeby oglądać mecze VIVE w LM - powiedział 20-letni Moryto.

Ponadto kilku obecnych członków kieleckiego zespołu postanowiło związać się z nim na dłużej. Nowe umowy podpisali Hiszpan Julen Aguinagalde i Słoweniec Dean Bombac, a przede wszystkim trener Tałant Dujszebajew. Kontrakt szkoleniowca ma obowiązywać aż do 2023 roku.



- Tałant podpisał umowę już parę miesięcy temu. Mamy do niego tysiąc procent zaufania. W sporcie kluczowa jest cierpliwość, bez niej nikomu nie udało się nic osiągnąć. Atmosfera w drużynie jest znakomita, współpraca zawodników z trenerem również, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, podejmując tę decyzję - zapewnił Servaas.

Drużyna PGE VIVE Kielce trzykrotnie awansowała do fazy Final Four Ligi Mistrzów - w 2013, 2015 i 2016 roku. W trzeciej próbie zdobyła trofeum.

- Utrzymanie tak wysokiej formy jest coraz trudniejsze, w Europie konkurencja jest coraz silniejsza. Dlatego w najbliższym czasie będziemy musieli przebudować zespół, bo mamy najstarszy skład w LM. To nie znaczy, że nie szanujemy tych bardziej doświadczonych piłkarzy, ale oni z czasem będą kolejno odchodzić, zresztą wszystko jest już z nimi "dogadane" - powiedział prezes klubu.

W planach jest również rozegranie dwóch meczów towarzyskich z FC Barcelona Lassa. Pierwszy ma się odbyć w grudniu 2018 roku w ramach cyklicznego 500 SuperFinal HBL. Do spotkania dojdzie prawdopodobnie w Dubaju.

Drugi raz oba zespoły mają zmierzyć się w 2020 lub 2021 roku na... PGE Narodowym. Servaas ma nadzieję pobić rekord frekwencji na meczu piłki ręcznej w Polsce. Poprzednio ta sztuka udała się VIVE w sierpniu 2015 roku w Krakowie. Sparing z Paris Saint-Germain obejrzało na trybunach ponad 15 tysięcy kibiców.