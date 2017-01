Vive Tauron Kielce wznowił treningi

Piłkarze ręczni Vive Tauron Kielce rozpoczęli w poniedziałek przygotowania do drugiej części sezonu. Na pierwszych zajęciach trener Tomasz Strząbała miał do dyspozycji ośmiu zawodników.

Zdjęcie Krzysztof Lijewski na treningu Vive Tauronu Kielce /Michał Walczak /

- Przez pierwsze trzy tygodnie pracować będziemy nad przygotowaniem motorycznym zespołu - powiedział asystent Tałanta Dujszebajewa.

Podczas pierwszego treningu pod okiem Strząbały ćwiczyło ośmiu zawodników: Sławomir Szmal, Krzysztof Lijewski, Karol Bielecki, Mateusz Kus, Michał Jurecki, Darko Djukić, Dean Bombacz i Branko Vujović. W środę do zespołu dołączy Urosz Zorman. - Do końca stycznia pracować będziemy głównie na przygotowaniem motorycznym zespołu do rozgrywek - podkreślił szkoleniowiec.

- To wstęp do tych mocniejszych przygotowań, które rozpoczniemy w lutym już z całym zespołem. Przez najbliższe trzy tygodnie głównie bieganie, siłownia, ćwiczenia sprawnościowe i zajęcia z piłkami lekarskimi - powiedział Strząbała.

Zespół będzie miał co drugi dzień dwa treningi, w pozostałych tylko jeden. Wszystkie weekendy zawodnicy mistrza Polski będą mieli wolne od treningów. "Mamy w zespole zawodników, którzy przez ostatnie dwanaście miesięcy grali praktycznie bez przerwy. Musimy oszczędnie gospodarować ich siłami. Począwszy od lutego mamy bardzo napięty terminarz gier. Chcemy tak przygotować zespół, aby szczyt formy przyszedł na przełomie maja i czerwca" - podkreślił Strząbała.

Na pierwszych zajęciach indywidualnie ćwiczył Michał Jurecki. Popularny "Dzidziuś" przechodzi rehabilitację po kontuzji prawej dłoni, której doznał podczas grudniowego meczu z Orlen Wisłą Płock.

- Byłem w czwartek w Poznaniu na badaniach. Kość jest już zrośnięta i wszystko przebiega prawidłowo. Dostałem zielone światło do treningów, chociaż jeszcze nie z pełnym obciążeniem. Mogę już wykonywać ćwiczenia siłowe, ćwiczyć z piłkami. Powoli dochodzę do zdrowia - zapewnił Jurecki.

Zawodnik ma nadzieję, że za trzy tygodnie będzie już ćwiczył z pełnym obciążeniem. - Ale wszystko zależy od tego, jak dalej będzie przebiegała rehabilitacja. Muszę wszystko robić ostrożnie, zgodnie z zaleceniami lekarzy. Lepiej wrócić do gry tydzień później, niż tydzień za wcześnie - dodał rozgrywający Vive.

Rozgrywki polskiej ekstraklasy piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce wznowią 8 lutego wyjazdowym meczem z Piotrkowianinem Piotrków Tryb. Kilka dni później kielecki zespół czeka spotkanie w Lidze Mistrzów, kiedy to na wyjeździe zmierzy się z niemieckim Rhein Neckar Loewen.