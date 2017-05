Vive Tauron Kielce w finale mistrzostw Polski

Vive Tauron Kielce zagra w finale mistrzostw Polski piłkarzy ręcznych. W rewanżowym meczu półfinałowym pokonało MMTS Kwidzyn 31-26 (14-11). W pierwszym także wygrali 24-19.

Zdjęcie Zawodnik Vive Tauronu Kielce Julen Aguinagalde (P) i Marek Szpera (L) z MMTS Kwidzyn /Piotr Polak /PAP

Obrońcy mistrzowskiego tytułu chcieli jak najszybciej rozstrzygnąć losy awansu do finału. Już w piątej minucie kontrę gospodarzy skutecznie wykończył Tobias Reichmann i Vive prowadziło 4-1. Nie zdeprymowało to gości, którzy już sześć minut później doprowadzili do remisu 4-4. Wszystkie cztery bramki dla zespołu z Kwidzyna zdobył Paweł Genda.

Zespół Tałanta Dujszebajewa szybko wrócił do równowagi. Po bramce Karola Bieleckiego kielczanie w 16. min wygrywali 8:4. Jednak zespół Patryka Rombla po raz kolejny potrafił wrócić do gry. W 21. min Sławomira Szmala pokonał Arkadiusz Ossowski, doprowadzając do remisu 9-9. Końcówka pierwszej połowy należała już jednak do Vive. Gospodarze bezlitośnie wykorzystywali każdy błąd zespołu z Kwidzyna. Po trzech kolejnych bramkach Mateusza Jachlewskiego kielczanie w 27. min ponownie odskoczyli na cztery trafienia - 14-10. Po 30 minutach gospodarze prowadzili 14-11.

W drugiej połowie gospodarze mając w pamięci pięciobramkową zaliczkę z pierwszego spotkania grali spokojnie, nie forsując zbytnio tempa. Zespół MMTS grał bardzo ambitnie, starając się pozostawić po sobie jak najlepsze wrażenie. W 43. min po trafieniu Marka Szpery goście przegrywali tylko jedną bramką - 20-21.

Osiem minut później Szpera zdobył swoją siódmą już bramkę i doprowadził do remisu 25-25. Po chwili goście wyszli na niespodziewane prowadzenie (26-25), a Szmala pokonał Kelian Janikowski. Dopiero to poderwało kielczan do bardziej energicznych ataków. W 56. min po efektownym trafieniu Michała Jureckiego Vive prowadziło 28-26 i losy awansu do finału zostały definitywnie rozstrzygnięte. Ostatecznie drużyna z Kielc wygrała to spotkanie 31-26.



Drugi mecz półfinałowy: Vive Tauron Kielce - MMTS Kwidzyn 31-26 (14-11)

Pierwsze spotkanie 24-19 dla Vive, które awansowało do finału.

Vive Tauron Kielce: Sławomir Szmal, Filip Ivić - Julen Aginagalde 5, Krzysztof Lijewski 4, Karol Bielecki 3, Tobias Reichmann 3, Darko Djukić 1, Dean Bombac 2, Mateusz Kus 1, Urosz Zorman, Manuel Sztrlek 4, Mateusz Jachlewski 5, Michał Jurecki 3, Piotr Chrapkowski, Patryk Walczak, Branko Vujović.

MMTS Kwidzyn: Paweł Kiepulski, Krzysztof Szczecina - Michał Peret 1, Adrian Nogowski 1, Kelian Janikowski 2, Paweł Genda 6, Marek Szpera 7, Michał Potoczny, Mateusz Seroka 3, Kamil Krieger 3, Arkadiusz Ossowski 1, Przemysław Rosiak, Tomasz Klinger 2, Grzegorz Szczepański.

Kary: Vive - 6, MMTS - 6 min.

Czerwona kartka: Tomasz Klinger (MMTS, 60. min - za faul).