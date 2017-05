Vive Tauron Kielce - Orlen Wisła Płock 31-29 w rewanżowym meczu finałowym

Piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce po raz szósty z rzędu mistrzami Polski! W rewanżowym meczu wielkiego finału podopieczni Tałanta Dujszebajewa wygrali w Hali Legionów z Orlenem Wisłą Płock 31-29 (17-14).

Pierwszy mecz, który odbył się w minioną środę w Płocku, 25-24 wygrali szczypiorniści Vive Tauronu. - Można powiedzieć, że do przerwy mamy jedną bramkę zaliczki - mówił przed spotkaniem trener Vive Tałant Dujszebajew. Rewanż z Wisłą to był ostatni mecz w barwach kieleckiego klubu Tobiasa Reichmanna i Piotra Chrapkowskiego, którzy przenoszą się do Bundesligi.

Kielczanie przystąpili do rewanżu bez kontuzjowanego Krzysztofa Lijewskiego, który w spotkaniu w Płocku został ostro sfaulowany przez Jose de Toledo. Zabrakło też innego prawego rozgrywającego Pawła Paczkowskiego, również narzekającego na uraz.

W tej sytuacji miejsce na prawym rozegraniu zajął Michał Jurecki. To właśnie on zdobył pierwszą bramkę meczu, precyzyjnym rzutem w długi róg. Po czterech minutach gospodarze prowadzili 3-1, a popisową partię w ich bramce rozgrywał Sławomir Szmal.

Również bramkarz gości Rodrigo Corrales bardzo dobrze rozpoczął mecz w Kielcach. Po dziewięciu minutach Vive prowadziło 4-2. Goście nie wykorzystali gry w przewadze po karze dla Mateusza Jachlewskiego. Ten fragment zakończył się remisem 2-2.

Kielczanie spokojnie powiększali przewagę i w 13. minucie prowadzili 8-4. Skuteczny z rzutów karnych był Karol Bielecki. W 22. minucie jego czwarty celny rzut z karnego dał Vive prowadzenie 12-9.

W 24. minucie nieco zaiskrzyło, gdy zawodnik gości Gilberto Duarte faulował Deana Bombaca. Ten drugi zdenerwowany wdał się w dyskusje i obaj wylecieli z boiska, Duarte na cztery minuty, a Bombac na dwie.

Przewaga Vive w kolejnych minutach utrzymywała się w granicach dwóch-czterech bramek. Pierwszą połowę zakończył "bombą" w okienko Bielecki, ustalając wynik do przerwy na 17-14.

Dwie minuty po przerwie kielczanie wyszli na prowadzenie 19-15, gdy Reichmann w kontrze trafił do pustej bramki. Goście w osłabieniu liczebnym wycofali bramkarza. Kolejne fragmenty należały do Orlen Wisły. Podopieczni Piotra Przybeckiego wykorzystali fakt, że dwuminutową karę "złapał" Michał Jurecki. Rzucili trzy gole z rzędu i strata do kielczan stopniała do jednego gola (18-19).

W 43. minucie trzecią karę w tym spotkaniu otrzymał Gilberto Duarte i w konsekwencji zobaczył czerwoną kartkę. Zawodnicy obu drużyn grali bardzo nerwowo popełniając sporo prostych błędów. Szczególnie kosztowne okazały się dla płocczan, którzy w 47. minucie znów tracili do rywali trzy gole po tym jak kontrę skończył Reichmann. Kiedy rzut karny wykorzystał Bielecki na tablicy był wynik 24-20 dla Vive.

Goście jeszcze poderwali się do walki. Dwukrotnie z linii siódmego metra trafił Michał Daszek, a celny rzut Dana-Emila Racotei dał Orlen Wiśle 23. bramkę. Od odrobienia zostały jeszcze dwa trafienia (23-25). Szansę na kontaktowego gola miał pięć minut przed końcem Daszek, ale trafił w poprzeczkę. Za to nie pomylił się ze skrzydła Reichmann (28-25). Na 90 sekund przed końcem z dystansu celnie rzucił Jurecki (31-28). Kibice kieleckiej drużyny mogli zacząć świętować, bo takiej przewagi rywale nie byli w stanie odrobić. Jeszcze Sławomir Szmal efektownie obronił rzut Daszka. Ostatecznie gospodarze wygrali 31-29 i mogli radować się z szóstego z rzędu tytułu mistrzów Polski.



Vive Tauron Kielce - Orlen Wisła Płock 31-29 (17-14)

