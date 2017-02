Turniej towarzyski piłkarek ręcznych w Gdańsku. Trener powołał kadrę

Selekcjoner reprezentacji piłkarek ręcznych powołał 18-osobową kadrę na zgrupowanie (13-20 marca) i międzynarodowy turniej towarzyski (17-19 marca) z udziałem Białorusi, Słowacji i Ukrainy, które odbędą się w Gdańsku.

Trener reprezentacji kobiet, Leszek Krowicki

Leszek Krowicki oparł reprezentację głównie na szczypiornistkach SPR Lublin i GTPR Gdynia, powołując po pięć zawodniczek z tych klubów. Z zagranicznych lig powołania otrzymały tylko dwie rozgrywające Emilia Galińska (Neckersulmer SU, Niemcy) i jedna z najbardziej doświadczonych kadrowiczek Kinga Achruk (ZRK Buducnost Podgorica, Czarnogóra).

Wszyscy uczestnicy gdańskiego turnieju przygotowują się do czerwcowych meczów play off - ostatniej fazy eliminacji mistrzostw świata 2017 w Niemczech. Rywalkami Polek w decydującym dwumeczu o awans do mundialu będą Rosjanki.

Skład reprezentacji Polski piłkarek ręcznych na towarzyski turniej w Gdańsku:

bramkarki: Weronika Gawlik (SPR Lublin), Adrianna Płaczek (SPR Pogoń Szczecin), Weronika Kordowiecka (GTPR Gdynia)

w polu: Joanna Drabik, Agnieszka Kowalska, Aleksandra Rosiak, Marta Gęga (wszystkie SPR Lublin), Monika Kobylińska, Katarzyna Janiszewska, Joanna Kozłowska, Joanna Szarawaga (wszystkie GTPR Gdynia), Magda Balsam, Sylwia Lisewska (obie EKS Start Elbląg), Monika Michałów, Romana Roszak (obie Piłka Ręczna Koszalin SA), Kinga Grzyb (MKS Zagłębie Lubin), Emilia Galińska (Neckersulmer SU, Niemcy), Kinga Achruk (ZRK Buducnost Podgorica, Czarnogóra).