Tałant Dujszebajew odchodzi z reprezentacji Polski. Dymisja przyjęta

Tałant Dujszebajew nie jest już trenerem reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Prezes ZPRP Andrzej Kraśnicki przyjął dymisję, którą Kirgiz z hiszpańskim paszportem złożył po meczu z Białorusią (27-27) w eliminacjach mistrzostw Europy.

Do pojedynku z Białorusią "Biało-czerwoni" przystąpili z nożem na gardle, jako ostatnia drużyna grupy 2. Podział punktów sprawił, że nasi szczypiorniści mają już tylko matematyczne szanse na awans na czempionat Starego Kontynentu do Chorwacji. Na konferencji prasowej po spotkaniu w Płocku Tałant Dujszebajew powiedział, że podaje się do dymisji.



Prezes ZPRP Andrzej Kraśnicki postanowił dać Dujszebajewowi czas do namysłu. Spotkanie Kraśnicki - Dujszebajew miało miejsce w czwartek. Rozmowa nie przyniosła przełomu. 48-letni szkoleniowiec podtrzymał swoją decyzję, a prezes związku ją przyjął.

"Władzom związku dziękuję za zaufanie. Drużynie i współpracownikom za ciężką pracę. Prowadzenie reprezentacji Polski było dla mnie - co zawsze podkreślam - dumą, wielkim zaszczytem i wyróżnieniem. Igrzyska olimpijskie i każdy nasz mecz przeżywałem jak Polak i miliony polskich kibiców. Miałem przed sobą jasne cele. Jednym z nich było zakwalifikowanie się drużyny narodowej do mistrzostw Europy w 2018 roku. To się nie udało. Jestem człowiekiem honoru. Chcę być uczciwy wobec siebie i innych. Czuję się odpowiedzialny za brak awansu - dlatego rezygnuję z funkcji trenera kadry narodowej" - stwierdził Dujszebajew cytowany na oficjalnej stronie ZPRP.

"Dziękuję trenerowi za dotychczasową pracę i zaangażowanie. Szanuję i przyjmuję tę decyzję. Zgodnie z zapowiedzą robię to po osobistej rozmowie z trenerem, a nie w pomeczowych emocjach. To dla nas trudny okres - zmiana pokoleniowa w kadrze, budowa drużyny pod okiem nowego selekcjonera, kolejne mecze eliminacyjne. Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem zrealizujemy założone cele i znów - jak przez ostatnie lata - będziemy osiągać sukcesy. Do tego potrzebne jest wsparcie systemowe, a także ciężka praca, zaangażowanie, spokój i cierpliwość" - podkreślił Kraśnicki.

W eliminacjach ME 2018 Polakom pozostały do rozegrania już tylko dwa spotkania - z Serbią na wyjeździe (14.06) i z Rumunią u siebie (18.06). Na razie nie wiadomo, kto poprowadzi drużynę narodową w tych spotkaniach. "ZPRP prowadzi intensywne konsultacje i rozmowy w sprawie mianowania nowego selekcjonera reprezentacji Polski- tak by zapewnić ciągłość pracy drużyny narodowej" - czytamy w oświadczeniu.



Dujszebajew został trenerem reprezentacji Polski w lutym 2016 roku. Pod jego wodzą "Biało-czerwoni" zajęli czwarte miejsce na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. W półfinale nasz zespół minimalnie uległ Danii (28-29), a w meczu o brąz przegrał z Niemcami (25-31).

