Szymon Sićko wypożyczony do TV Huettenberg

Jeden z największych talentów polskiej piłki ręcznej Szymon Sićko zagra w nowym sezonie na zasadzie rocznego wypożyczenia w niemieckim klubie TV Huettenberg. - To było moje marzenie występować w Bundeslidze - przyznał 19-letni rozgrywający.

Zdjęcie Szymon Sićko (z piłką) /Paweł Andrachiewicz /Newspix

TV Huettenberg to beniaminek niemieckiej ekstraklasy, a reprezentant Polski jest pierwszym wzmocnieniem klubu.

Reklama

Jak podały niemieckie media Sićko niedawno podpisał wieloletni kontrakt z Vive Tauron Kielce. Oficjalnie do końca czerwca jest jeszcze zawodnikiem Chrobrego Głogów.

"To zawodnik, który imponuje boiskową inteligencją i siłą w ataku. W 32 meczach polskiej ligi w barwach klubu z Głogowa zdobył 106 bramek. Ma także bardzo dobre warunki fizyczne" - napisano na stronie "Giessener Anzeiger".

Sićko niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski pod wodzą nowego selekcjonera Piotra Przybeckiego, byłego gracza... TV Huettenberg.

- Zdecydowałem się na ten krok, bo zawsze marzyłem, żeby kiedyś zagrać w Bundeslidze. Tu są idealne warunki, by sportowo się rozwijać i poprawiać swoje umiejętności, a także będę miał możliwość regularnej rywalizacji z najlepszymi zawodnikami. Bardzo się cieszę, że TV Huettenberg dał mi taką szansę - powiedział mierzący 201 cm Polak.

W samych superlatywach o młodym rozgrywającym wypowiada się także jego nowy trener Adalsteinn Eyjolfsson: - Jestem bardzo zadowolony, że Szymon zdecydował się do nas dołączyć. To młody piłkarz z ogromnym potencjałem i niezwykłą ambicją. Pasuje znakomicie do naszej drużyny.