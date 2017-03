Sławomir Szmal podpisał nowy kontrakt z Vive Kielce

Sławomir Szmal przedłużył o kolejny rok kontrakt z drużyną Vive Tauron Kielce - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Szmal broni barw kieleckiej drużyny od sezonu 2011/2012. Popularny "Kasa", dzięki nowej umowie będzie występował w Vive do końca sezonu 2017/2018.

- Emocje związane z poprzednim sezonem i obecne rozgrywki, które pokazują, że cały czas możemy rywalizować z najlepszymi, były dla mnie "motorem napędowym" do podjęcia tej decyzji, że jeszcze mogę pomóc drużynie - powiedział Szmal dla oficjalnej strony klubowej tuż po podpisaniu nowej umowy.



Zadowolenia z podpisania nowej umowy przez doświadczonego golkipera nie ukrywał prezes Vive, Bertus Servaas.



- Sławek to wzór profesjonalisty i fantastyczny człowiek, który cały czas prezentuje wysoki poziom sportowy. Jest zawodnikiem, który ma wielkie zasługi dla polskiej piłki ręcznej i nadal stanowi silny punkt naszej drużyny, co pokazały ostatnie mecze Ligi Mistrzów. Jestem bardzo zadowolony z tego, że zostaje u nas na kolejny rok - przyznał Servaas.



Szmal ma na koncie 288 spotkań w kadrze Polski, z którą zdobył trzy medale na turniejach rangi mistrzowskiej. Z drużyną Vive 39-latek sięgnął po pięć tytułów mistrza Polski i złoty medal Ligi Mistrzów.

