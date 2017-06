Rosja - Polska 31-20 w meczu play-off o awans do MŚ szczypiornistek

Polskie piłkarki ręczne przegrały z Rosją w Astrachaniu 20-31 (14-15) w pierwszym meczu o awans do mistrzostw świata piłkarek ręcznych. To duża strata przed rewanżem w Koszalinie (15 czerwca).

Zdjęcie Kinga Achruk /AFP

"Biało-czerwone" rozegrały bardzo dobrą pierwszą połowę, ale to nie wystarczyło do wywalczenia korzystnego wyniku w Astrachaniu przed rewanżem w Koszalinie.

Podopieczne Leszka Krowickiego do przerwy traciły do Rosjanek tylko jedną bramkę. Niestety w drugiej połowie miały ogromne problemy w ofensywie, co bezwzględnie wykorzystały mistrzynie olimpijskie z Rio de Janeiro.

MVP spotkania w obu zespołach wybrano Darię Dimitriewą oraz Kingę Achruk.

Zwycięzca rywalizacji pojedzie na grudniowe mistrzostwa świata, które rozegrane zostaną w Niemczech.

Rosja - Polska 31-20 (14-15)

Rosja: Utkina, Kalinina - Postnowa 4, Dmitriewa 7, Sen 2, Lewsza 2, Sudakowa 1, Samochina 9, Makiejewa, Żylinskajte, Wedechina 1, Kożokar 2, Małaszenko, Skorobogaczenko 2, Petrowa 1, Fanina.

Polska: Gawlik, Płaczek - Balsam, Michałów, Kobylińska 3, Roszak, Grzyb 3, Janiszewska 3, Drabik 2, Gęga 3, Kozłowska, Lisewska 1, Nosek, Szarawaga, Achruk 5, Nocuń.