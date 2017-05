Tałant Dujszebajew, szkoleniowiec reprezentacji Polski, po zremisowanym meczu z Białorusią (27-27) zapowiedział, że poda się do dymisji. Taką decyzją zaskoczony jest asystent Kirgiza, Robert Lis.

Zdjęcie Tałant Dujszebajew /AFP

"Tałant musi dać sobie chwilę do namysłu po tych ciężkich momentach dla naszej reprezentacji i jego samego. Myślę, że to jest jego osobista sprawa, która bardzo go boli" - powiedział drugi trener polskich szczypiornistów.

Reklama

Polacy po czterech seriach spotkań zajmują ostatnie miejsce w tabeli grupy 2 z zaledwie jednym punktem na koncie. Szanse "Biało-czerwonych" na awans na mistrzostwa Europy w Chorwacji są już tylko matematyczne.



"Trener Dujszebajew po meczu podszedł do mnie i powiedział, że po prostu nie wytrzymuje napięcia, ale nie chciałem z nim rozmawiać na korytarzu na tak poważny temat. Potem dotarły do mnie wieści z konferencji prasowej, jednak jeszcze raz podkreślam, przede wszystkim chce się teraz spotkać ze szkoleniowcem i na spokojnie z nim porozmawiać" - podkreślił prezes ZPRP Andrzej Kraśnicki.

Zobacz materiał wideo:

Wideo Robert Lis: Tałant Dujszebajew musi ochłonąć. Wideo

El. ME. Polska - Białoruś 27-27. Galeria 1 9 W tabeli grupy 2 "Biało-czerwoni" zajmują ostatnie miejsce z zaledwie jednym punktem na koncie. Autor zdjęcia: Fot. Marcin Bednarski Źródło: PAP 9