​Reprezentacja piłkarek ręcznych przegrała z Angolą 22-30

Polskie piłkarki ręczne przegrały z Angolą 22-30 (11-18) w trzecim występie w turnieju Japan Cup 2017. Mecz odbył się w sobotę w mieście Oita.

Jak poinformował Związek Piłki Ręcznej w Polsce, po kwadransie mistrzynie Afryki prowadziły 12-4, a po 45 minutach - 24-15.

Drużyna Angoli zrewanżowała się biało-czerwonym za porażkę sprzed tygodnia 28:30. W Kumamoto Polki uległy z kolei drugiej reprezentacji Japonii 21-22.

W Oicie podopieczne trenera Leszka Krowickiego czeka jeszcze jedno spotkanie - w niedzielę zagrają z Japonią "A".

Krowicki zabrał do Azji jedynie piłkarki z klubów superligi. Polski zespół przygotowuje się do eliminacji mistrzostw Europy 2018 oraz do grudniowych mistrzostw świata w Niemczech.

W el. ME Polki zagrają 27 września w Lubinie z Włoszkami, a 1 października w Poważskiej Bystrzycy ze Słowaczkami. Stawkę uzupełnia Czarnogóra; oba mecze w przyszłym roku. Awans do francuskiego czempionatu wywalczą po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz jeden zespół z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.

Grupowymi przeciwnikami Polski w MŚ 2017 w grudniu w Niemczech są (wszystkie mecze w Bietigheim-Bissingen): Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry i Argentyna.