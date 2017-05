Prezes ZPRP Andrzej Kraśnicki o decyzji Tałanta Dujszebajewa

Trener reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych Tałant Dujszebajew podał się do dymisji po meczu z Białorusią (27-27) w eliminacjach mistrzostw Europy. - Oficjalnie nie dostałem żadnej informacji o dymisji - skomentował prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Andrzej Kraśnicki.

Polacy musieli wygrać w Płocku z Białorusią, żeby jeszcze liczyć się w walce o awans na ME 2018. Przez 45 minut to rywale prowadzili. Ostatni kwadrans dostarczył dużo emocji. "Biało-czerwoni" odrobili straty, a nawet prowadzili dwoma golami. 40 sekund przed końcem Białorusini doprowadzili do remisu 27-27. W decydującej akcji spotkania nasi szczypiorniści zgubili piłkę i tym samym szansę na zwycięstwo. Podział punktów w tym pojedynku oznacza, że Polacy mają tylko matematyczne szanse na wyjazd do Chorwacji w 2018 roku.



Na pomeczowej konferencji prasowej Dujszebajew poinformował, że podaje się do dymisji, bo nie osiągnie celu, jakim był awans na ME 2018. "Wszystkie decyzje podejmowałem ja i to ja ponoszę za nie odpowiedzialność. Powiedziałem o tym prezesowi Andrzejowi Kraśnickiemu od razu po meczu. On poprosił, abym się jeszcze zastanowił. Ale taka jest moja decyzja. Jestem dumny, że mogłem pracować z tą wspaniałą drużyną i życzę powodzenia mojemu następcy" - podkreślił Dujszebajew cytowany na oficjalnej stronie internetowej związku.



Czy Andrzej Kraśnicki przyjmie dymisję selekcjonera?



"Nie mam w zwyczaju podejmować tak istotnych decyzji, ani przyjmować tego typu oświadczeń w pomeczowych emocjach. Oficjalnie nie dostałem żadnej informacji o dymisji. Trener po meczu podszedł do mnie i powiedział, że po prostu nie wytrzymuje napięcia, ale nie chciałem z nim rozmawiać na korytarzu na tak poważny temat. Potem dotarły do mnie wieści z konferencji prasowej, jednak jeszcze raz podkreślam, przede wszystkim chce się teraz spotkać ze szkoleniowcem i na spokojnie z nim porozmawiać" - zaznaczył Andrzej Kraśnicki.

