PGE Vive Kielce liczy na zwycięstwo z Aalborg Handbold w Lidze Mistrzów

Wyjazdowy mecz z duńskim Aalborg Handbold czeka piłkarzy ręcznych PGE Vive Kielce na zakończenie 1. rundy fazy grupowej Ligi Mistrzów. Rywal zajmuje co prawda ostatnie miejsce w tabeli, ale już kilkakrotnie w tym sezonie pokazał, że jest zespołem, którego nie wolno lekceważyć.

Trener PGE Vive Kielce Tałant Dujszebajew

Na zakończenie 1. rundy fazy grupowej Ligi Mistrzów piłkarze ręczni PGE VIVE zagrają na wyjeździe z duńskim Aalborg Handbold. "To zespół grający twardo i agresywnie w obronie, wyprowadzający szybkie kontry" - ocenił rywali trener kieleckiej drużyny Tałant Dujszebajew.

Po niedzielnej porażce w Paryżu z PSG (28-33) mistrzowie Polski spadli już na szóste miejsce w tabeli grupy B, ostatnie które gwarantuje awans do fazy pucharowej LM.

- Zawsze powtarzam: nieważne jak zaczynasz, tylko jak kończysz. Jeśli mamy być na szóstym miejscu w grupie, a później awansujemy do Final Four, to taki scenariusz biorę w ciemno - zapewnił trener Dujszebajew, który chwalił swój zespół za postawę w starciu z mistrzem Francji.

- W ostatniej chwili wypadł nam ze składu Michał Jurecki, a mimo to walczyliśmy jak równy z równym przez ponad 30 minut z jednym z głównych faworytów LM. Przegraliśmy to fakt, ale widzę więcej pozytywów niż negatywów w naszej grze. Obserwuję codziennie pracę tych chłopaków i atmosferę, która panuje na treningach. Oni wierzą, że ta ciężka praca, którą wykonują przyniesie efekty. Ja też w to wierzę - podkreślił.

W niedzielę w Danii kieleccy piłkarze ręczni staną przed kolejną szansą przerwania czarnej passy w wyjazdowych meczach Ligi Mistrzów. Ekipa z regionu świętokrzyskiego przegrała ostatnich siedem spotkań w tych rozgrywkach w obcej hali.

- Z każdym rokiem wygrać w LM jest coraz trudniej. Jeszcze siedem, osiem lat temu było sporo zespołów, które określamy mianem outsiderów, można było je rozbić i u siebie, i na wyjeździe. Teraz takich drużyn jest coraz mniej. W każde spotkanie trzeba włożyć maksimum sił i umiejętności. Poziom rozgrywek niesamowicie się wyrównał - zaznaczył szkoleniowiec VIVE.

Dujszebajew wierzy, że jego drużyna wróci z Danii w dobrych humorach. Podkreślił jednak, że w niedzielę mistrzów Polski czeka bardzo trudne zadanie. Duński Aalborg Handbold zajmuje co prawda ostatnie miejsce w tabeli, ale już kilkakrotnie w tym sezonie pokazał, że jest zespołem, którego nie wolno lekceważyć.

- Oglądałem ich mecz u siebie z Mieszkowem Brześć (przegrany przez Aalborg 20-23 - red.). Gra duńskiej ekipy zrobiła na mnie ogromnie wrażenie. Zagrali naprawdę świetny mecz. Przegrali tylko dlatego, że Ivan Pesic (bramkarz Mieszkowa) praktycznie w pojedynkę zatrzymał Duńczyków. Był niesamowity, broniąc z ponad 60 proc. skutecznością. Ten pojedynek pokazał jednak, że o żadnym lekceważeniu rywala z naszej strony nie może być mowy - zapewnił.

Zdaniem Dujszebajewa, głównym atutem rywali jest twarda i agresywna obrona. - Typowo skandynawski zespół, który w defensywie gra głównie systemem 6-0, choć często zmieniają obronę na 5-1. Szybki środek i bramki z kontry - to ich kolejna silna broń - komplementował rywali Kirgiz.

- Zagramy z zespołem, przypominającym stylem gry słoweńskie Celje i szwedzki Kristianstad. To młodzi zawodnicy, który chcą pokazać całemu światu, że potrafią grać w piłkę ręczną. Oczywiście stać nas na to, aby ich pokonać, ale musimy zagrać konsekwentnie przez cały mecz - to będzie kluczem do sukcesu - dodał trener kieleckiej ekipy.

W Aalborgu kielczanie zagrają tylko bez Filipa Ivica, który jednak jest coraz bliższy powrotu na parkiet. W ostatnim ligowym meczu z Wybrzeżem Gdańsk drobnego urazu doznał drugi z bramkarzy Sławomir Szmal, ale jego występ w najbliższym spotkaniu nie jest zagrożony.

Niedzielny mecz Aalborg Handbold z PGE VIVE Kielce rozpocznie się w Danii o godz. 16.50.