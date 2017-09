PGE Vive. Dujszebajew: Z THW Kiel czeka nas bardzo trudny mecz

- Czeka nas bardzo trudny mecz. Zagramy z groźnym rywalem, ale liczymy jak zawsze na naszych sympatyków. Wierzę, że będzie pełna hala i kibice pomogą nam w odniesieniu zwycięstwa - powiedział trener piłkarzy ręcznych PGE Vive Kielce Tałant Dujszebajew przed starciem z THW Kiel w Lidze Mistrzów.

Zdjęcie Tałant Dujszebajew /AFP

W niedzielny wieczór piłkarze ręczni PGE Vive zagrają po raz pierwszy w tej edycji Ligi Mistrzów we własnej hali.

Obie drużyny w pierwszej kolejce tegorocznej LM nie punktowały. O ile przegrana THW Kiel z Paris Saint-Germain nie była zaskoczeniem, to porażka mistrzów Polski w Brześciu została potraktowana jako spora niespodzianka.

- Nie rozegraliśmy na Białorusi najlepszego meczu. Wydaje mi się, że nie byliśmy chyba w 100 proc. mentalnie przygotowani do tego pojedynku. Ale nie ma co robić z tego dramatu, tamten mecz to już historia. Liczy się to, co jest przed nami - podkreślił Dujszebajew, który w niedzielnym spotkaniu liczy na doping kieleckich fanów.

Rywale kieleckiej drużyny nie mają dobrego początku sezonu. W niemieckiej Bundeslidze z sześciu spotkań wygrali zaledwie trzy. - Nie zwracamy uwagi na wyniki naszego rywala. To nie nasz problem. Koncentrujemy się na naszej grze i najbliższym pojedynku, na tym co wydarzy się podczas 60 minut niedzielnego pojedynku - zapewnił rozgrywający VIVE Mariusz Jurkiewicz, który zdaje sobie sprawę, że jego zespół musi zagrać dużo lepiej niż w Brześciu, aby pokonać THW Kiel.

- Mieliśmy falstart, ale to już za nami. Przeanalizowaliśmy tamto spotkanie i oddzielamy go grubą kreską. W meczu z niemiecką drużyną musimy zagrać lepiej praktycznie we wszystkich elementach gry, niż na Białorusi - dodał Jurkiewicz.

- Zagramy we własnej hali, gdzie naszym ósmym zawodnikiem będą nasi fantastyczni kibice. Rywal to uznana marka, ale myślimy tylko o zwycięstwie - zapowiedział chorwacki skrzydłowy zespołu Manuel Strlek.

Niedzielne spotkanie PGE VIVE z THW Kiel rozpocznie się w Kielcach o godz. 18.30.