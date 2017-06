Orlen Wisła Płock wznowi treningi 24 lipca

- Nie wiemy jeszcze, kiedy rozpoczną się rozgrywki następnego sezonu, ale na pierwszym powakacyjnym drużyna spotka się 24 lipca - poinformował prezes klubu piłkarzy ręcznych SPR Wisła Płock Artur Zieliński. Zespół zagra w turniejach towarzyskich w Niemczech i na Węgrzech.

Sztab szkoleniowy drużyny, z pięciu otrzymanych wcześniej propozycji udziału w turniejach, wybrał dwa. Już wiadomo, że drugi, bardzo ciekawy turniej organizowany przez Vardar Skopje nie dojdzie do skutku.

Pierwszy sprawdzian przygotowań do sezonu odbędzie się w niemieckim Ilsenburgu podczas Klaus Miesner Gedenkturnier, w którym obok Orlen Wisły zagrają trzy ekipy niemieckiej 1. Bundesligi: SC Magdeburg, MT Melsungen, HC Erlangen oraz duński Aalborg Handbold i szwedzka drużyna z Ystad. Turniej zostanie rozegrany w dniach od 11 do 13 sierpnia.

Tydzień później płocka drużyna miała zagrać w stolicy Macedonii w turnieju Vardar Trophy 2017. W planach były spotkania między innymi z drużynami występującymi w grupie B tegorocznej Ligi Mistrzów: Vardarem Skopje (Macedonia), MOL-Pick Szeged (Węgry) i IFK Kristianstad (Szwecja).

Turniej zaplanowany na 16-19 sierpnia został jednak odwołany. W tym czasie Vardar, zwycięzca LM, wystąpi w klubowych mistrzostwach świata Super Globe.

Z tego powodu w planach Orlen Wisły zaszły zmiany. Zawodnicy do powrocie z Niemiec, gdzie prawdopodobnie zostaną dzień dłużej, by dodatkowo zagrać jeszcze jeden mecz towarzyski, pojadą do Veszprem. Obok zespołu gospodarzy i Celje Pivovarna Lasko udział w turnieju weźmie także Vive Tauron Kielce.

Organizatorzy zaplanowali, że pierwszego dnia turnieju, 26 sierpnia, spotkają się Vive z Celje i Veszprem z Orlen Wisłą. Następnego dnia zwycięzcy zagrają o pierwsze, a przegrani o trzecie miejsce.