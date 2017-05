Orlen Wisła Płock w finale mistrzostw Polski piłkarzy ręcznych

Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock po raz drugi pokonali Azoty Puławy, tym razem 33-24 i awansowali do finału mistrzostw Polski. O złoto zagrają z Vive Tauronem Kielce.

W pierwszym płocczanie także wygrali 29-26.



Od 2012 roku w finale mistrzostw Polski spotykają się zawsze Orlen Wisła i Vive Tauron. We wtorek awans do finału wywalczyli kielczanie, w środę stanęli do walki płocczanie. Półfinałowy rewanż, po niedzielnym zwycięstwie nad Azotami w Puławach, miał być formalnością.



Zawodnicy Azotów, którzy przed początkiem rywalizacji w tej parze zapowiadali, że chcą wejść do finału, postawili trudne warunki gospodarzom. Zaczęli od prowadzenia 2-0, ale szybko, po pięknych golach Dana Racotei, Orlen Wisła doprowadziła do wyrównania, a chwilę później na tablicy było 5-3 dla miejscowych.



Goście nie zamierzali się poddać i w 10. min znów był remis (5-5). W bramce Wisły znakomicie spisywał się Marcin Wichary i to dzięki jego obronom podopieczni trenera Piotra Przybeckiego strzelili trzy gole z rzędu, a szkoleniowiec przeciwnika Marian Kurowski wziął czas, po którym jego zespół zmniejszył, choć na chwilę, straty.



Po raz drugi Kurowski poprosił o przerwę w 24. min przy wyniku 14-7 dla gospodarzy, co było głównie zasługą bardzo dobrze broniącego Wicharego i jego kolegów, którzy zdobywali bramki niemal w każdej akcji. Do przerwy wywalczyli ośmiobramkową przewagę i sprawa awansu wydawał się być przesądzona.



A jednak gracze Azotów nie zamierzali się poddawać i starali się zmniejszyć rozmiary porażki, ale nie byli w stanie zagrozić Orlen Wiśle. Nawet przy podwójnym wykluczeniu w płockiej drużynie Jose de Toledo strzelił gola w 36. min (21-14). Puławianie zmniejszyli nieco straty, ale po trzech kwadransach nadal wyraźnie prowadzili miejscowi (24-19).



W ostatnim kwadransie grająca na luzie Orlen Wisła powiększyła przewagę do 33-24 i awansowała do finału mistrzostw Polski.

Drugi mecz półfinałowy:

Orlen Wisła Płock - Azoty Puławy 33-24 (18-10)



Pierwsze spotkanie 29-26 dla Orlen Wisły, która awansowała do finału.

Orlen Wisła: Marcin Wichary, Rodrigo Corrales - Zbigniew Kwiatkowski, Michał Daszek 3, Gilberto Duarte 4, Dan Racotea 4, Adam Wiśniewski 1, Valentin Ghionea 6, Tiago Rocha 1, Mateusz Piechowski 2, Marko Tarabochia 2, Miljan Pusica, Lovro Mihić 4, Jose de Toledo 5, Dmitrij Żytnikow 1.

Azoty Puławy: Vadim Bogdanov, Valentyn Koszowy - Loes Petrowski, Patryk Kuchczyński, Robert Orzechowski, Krzysztof Łyżwa 6, Michał Kubisztal 3, Adam Skrabania 2, Rafał Przybylski 4, Paweł Grzelak, Piotr Masłowski 1, Bartosz Kowalczyk, Przemysław Krajewski, Bartosz Jurecki 2, Nikola Prce 2, Jan Sobol 4.



Kary: Orlen Wisła - 12, Azoty - 4 min. Sędziowali: Jakub Jerlecki, Maciej Łabun ze Szczecina. Widzów: ok. 2,5 tys.