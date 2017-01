MŚ piłkarzy ręcznych: Talant Dujszebajew podał kadrę Orłów

Po zawieszeniu reprezentacyjnej kariery przez najbardziej doświadczonych zawodników i serii kontuzji liderów, trener Talant Dujszebajew wybrał kadrę na mistrzostwa świata piłkarzy ręcznych, które rozpoczniemy 12 stycznia meczem z Norwegią.

Zdjęcie Maciej Gębala /PAP/EPA

Selekcjoner zdecydował się zabrać trzech bramkarzy: Adama Malchera, Adama Morawskiego i Mateusza Korneckiego.



Wszystko wskazuje na to, że w roli rezerwowego do Francji pojedzie rozgrywający Paweł Paczkowski, który dochodzi do pełnej sprawności po kontuzji stawu łokciowego prawej ręki.

Kontuzje wyeliminowały ze startu we Francji Michała Jureckiego, Piotra Wyszomirskiego i Kamil Syprzaka, a jakby tego było mało, w ostatnim meczu kontrolnym przed mistrzostwami groźnej kontuzji barku doznał Mariusz Jurkiewicz i będzie potrzebował 3-4 miesięcy, aby powrócić do treningów.

Oprócz kontuzjowanych, w kadrze brakuje także doświadczonych Karola Bieleckiego, Sławomira Szmala i Krzysztofa Lijewskiego, którzy w uzgodnieniu z selekcjonerem podjęli decyzję o przerwie w występach w kadrze.

Mistrzostwa świata we Francji potrwają od 11 do 29 stycznia. Polacy trafili do grupy A. Cel minimum, jaki stawia przed zawodnikami Dujszebajew to awans. Przepustkę do najlepszej szesnastki uzyskają cztery najlepsze drużyny.

Na początek, w najbliższy czwartek, zagramy z Norwegią, która przed rokiem doszła do półfinału Euro. Potem zmierzymy się z Brazylią, z którą przegraliśmy na igrzyskach w Rio de Janeiro. Następnie z Rosją, a później z Japonią, która wydaje się najsłabszym zespołem. W ostatnim grupowym meczu czeka nas bój z wicemistrzami olimpijskimi - Francuzami.

Skład reprezentacji Polski na finały MŚ Francja 2017:

Chrapkowski Piotr - KS Vive Handball Kielce S.A.

Jachlewski Mateusz - KS Vive Handball Kielce S.A.

Walczak Patryk - KS Vive Handball Kielce S.A.

Paczkowski Paweł - KS Vive Handball Kielce S.A.

Gębala Tomasz - SPR Wisła Płock SA



Gębala Maciej - SPR Wisła Płock SA



Daszek Michał - SPR Wisła Płock SA



Morawski Adam - SPR Wisła Płock SA



Krajewski Przemysław - KS Azoty Puławy



Przybylski Rafał - KS Azoty Puławy



Łyżwa Krzysztof - KS Azoty Puławy



Malcher Adam - KPR Gwardia Opole S.A.



Moryto Arkadiusz - MKS Zagłębie Lubin S.A.



Niewrzawa Paweł - Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.



Kornecki Mateusz - Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A.



Daćko Marek - Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A.



Gierak Łukasz - TuS N-Lubbecke (GER)