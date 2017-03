MŚ piłkarzy ręcznych. IHF wróci do starego modelu?

Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej (IHF) rozważa powrót do starego modelu rozgrywania mistrzostw świata - wynika z informacji magazynu "Handball Inside". Drużyny rywalizowałyby w dwóch fazach grupowych, a nie jak obecnie systemem pucharowym już od 1/8 finału.

Zdjęcie W tym roku mistrzostwo świata zdobyli Francuzi /AFP

Według "Handball Inside", zmiana systemu rozgrywania mundialu mogłaby wejść w życie już od turnieju w 2019 roku, którego gospodarzem będą wspólnie Niemcy i Dania. Przygotowana na taki wariant jest już niemiecka federacja (DHB).

"Poinformowaliśmy wszystkie miasta starające się o goszczenie imprezy, że muszą być przygotowane na zmiany, np. w liczbie meczów w danej hali" - przyznał sekretarz generalny DHB Mark Schober.

Niemcy pod koniec marca mieli ogłosić, w jakich ośrodkach będzie rozgrywany ten turniej. "Z oczywistych względów ta decyzja nieco się opóźni" - wspomniał Schober.

W tegorocznych MŚ we Francji 16 najlepszych zespołów po fazie grupowej utworzyło osiem par i dalej rywalizacja toczyła się systemem pucharowym. Już w 1/8 finału odpadły m.in. mistrz olimpijski Dania czy najlepsza rok wcześniej w ME drużyna niemiecka. Po zmianie formatu czołowe drużyny pierwszej rundy rozegrałyby jeszcze co najmniej trzy spotkania.

Oficjalne stanowisko IHF nie jest w tej kwestii jeszcze znane.