MŚ piłkarek ręcznych. Szwedki w "polskiej" grupie. "Koszmarne losowanie"

Losowanie grup do mistrzostw świata w piłce ręcznej kobiet było zdaniem norweskich mediów i ekspertów idealne i korzystne, natomiast w Szwecji zostało odebrane jako koszmarne i przerażające.

W grupie B MŚ, które odbędą się w dniach 1-17 grudnia w Niemczech, zmierzą się Polska, Norwegia, Szwecja, Węgry, Czechy i Argentyna.

Kanał norweskiej telewizji TV skomentował, że losowanie, które przeprowadzono we wtorek w Hamburgu, było bardzo korzystne: "jest to świetna dla nas grupa. Ze Szwecją, którą dobrze znamy, z pewnością damy sobie radę, a pozostałe zespoły są bez wątpliwości do pokonania. Norwegia powinna wygrać grupę, a prawdziwa walka rozpocznie się dla nas dopiero w ćwierćfinale".

Agencja NTB stwierdziła, że było to losowanie marzeń.

Zdaniem szwedzkich mediów piłkarkom Trzech Koron zabrakło szczęścia, ponieważ wylosowały aktualne mistrzynie świata Norweżki, "przeciwnika nie do pokonania".

- Zostaliśmy wylosowani w najtrudniejszej grupie tych mistrzostw i wszystko wskazuje, że Norwegia będzie poza zasięgiem, więc będziemy walczyć o drugie miejsce z Polską i Węgrami, co wcale nie będzie łatwe. Są to jednak mistrzostwa świata i analizując poziom na zimno to uważam, że aż 10-12 drużyn ma szanse na grę w półfinałach, więc nie można lekceważyć nikogo - skomentował trener Szwedek Henrik Signell.

Zdaniem szwedzkiego dziennika "Aftonbladet" Szwecja trafiła na grupę śmierci, a "Expressen" stwierdził, że "losowanie było koszmarne, gdyż Szwecja wpadła nie tylko na Norwegię, lecz także na tak silne zespoły jak Polska i Węgry".

"Dla nas faza grupowa będzie walką z Polską i Węgrami. Obie drużyny są do pokonania, ale będzie to trudne. Na nasze szczęście Polki grają nierówno. Węgierki są z kolei naszym zdaniem drugie najsilniejsze w tej grupie" - oceniono na antenie szwedzkiego radia publicznego Sveriges Radio.