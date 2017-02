Mateusz Jachlewski: Skomplikowaliśmy sobie sytuację

- Przegraliśmy i skomplikowaliśmy sobie sytuację - powiedział skrzydłowy Vive Tauronu Kielce Mateusz Jachlewski po porażce z Celje Pivovarna Lasko 33-34 w Lidze Mistrzów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mateusz Jachlewski po porażce z Celje. Wideo INTERIA.TV

- Przyczyny porażki będziemy później analizować. Na pewno ten mecz był do wygrania. Mieliśmy w drugiej połowie pięć bramek przewagi. Wszystko układało się tak, jak zakładaliśmy. Natomiast przytrafiło nam się dużo przestojów, które sprawiły, że zespół Celje uwierzył w siebie. Nie mieli nic do stracenia. Grali u siebie w domu, walczyli i to im się opłaciło. My popełniliśmy za dużo prostych błędów. W obronie nie graliśmy tak, jak powinniśmy. Przegrywaliśmy pojedynki jeden na jednego. Filip Ivić wybronił kilka sytuacji, ale przegraliśmy i skomplikowaliśmy sobie sytuację - ocenił Jachlewski.



Słoweńcy rzucili zwycięskiego gola na dwie sekundy przed końcem, a do siatki Vive trafił Luka Zwizej.



- Powinniśmy kontrolować wynik. Grać nawet bramka za bramkę i "dowieźć" zwycięstwo do końca. Tę ostatnia akcję, można powiedzieć, Celje zagrało na hura - podkreślił skrzydłowy Vive.



- Nawet wygrywając wszystkie mecze ciężko będzie zająć pierwsze miejsce w grupie - dodał.

Tabela:

Reklama

M Z R P bramki pkt

1. Vardar Skopje 11 8 0 3 319-289 16

2. Rhein-Neckar Loewen 11 7 1 3 312-305 15

3. Vive Tauron Kielce 11 7 0 4 327-309 14

4. MOL-Pick Szeged 11 6 1 4 296-277 13

5. Mieszkow Brześć 11 4 4 3 302-299 12

6. Celje Pivovarna Lasko 11 2 3 6 311-335 7

7. IFK Kristianstad 11 2 2 7 300-328 6

8. Prvo Zagrzeb 11 2 1 8 262-286 5