Mariusz Jurkiewicz przedłużył umowę z Vive Tauronem Kielce

Mariusz Jurkiewicz przedłużył umowę z występującym w ekstraklasie piłkarzy ręcznych Vive Tauronem Kielce o kolejne dwa lata. Popularny „Kaczka” zawodnikiem kieleckiej drużyny będzie do końca czerwca 2019 roku.

Mariusz Jurkiewicz

"Cieszę się, że zostaję w klubie i będę mógł walczyć z drużyną o najwyższe cele. Przede wszystkim chcę podziękować klubowi i zarządowi za zaufanie, którym mnie obdarzyli. To nie jest dla mnie najłatwiejszy okres, a to zawsze jest dodatkowy impuls do wytężonej pracy i do szybszego powrotu na parkiet" - powiedział Jurkiewicz, który przechodzi aktualnie rehabilitację po ciężkiej kontuzji barku.

Etatowy reprezentant Polski zawodnikiem Vive jest od lipca ubiegłego roku. Rozgrywający mistrzów Polski ma nadzieję, że w tym sezonie jeszcze pojawi się na boisku. "Bardzo ciężko nad tym pracuję. Mam nadzieję, że uda się tego dokonać w maju. Prognozy są optymistyczne, ale trzeba z odpowiednią rozwagą podchodzić do tego, co robimy w tym momencie" - dodał "Kaczka" cytowany przez oficjalną stronę internetową kieleckiego klubu.

"Dla Mariusza obecny sezon nie jest łatwy, ale to zawodnik, który daje wiele jakości naszej drużynie. Wiemy, że wróci na parkiet silniejszy i będzie mocnym punktem zespołu. Mariusz posiada dużą boiskową inteligencję i bogate doświadczenie, które jeszcze nie raz będzie przydatne naszej drużynie" - podkreślił prezes Vive Tauron Kielce Bertus Servaas.

Jurkiewicz jest kolejnym z zawodników, którzy przedłużyli umowy z wielokrotnymi mistrzami Polski. Wcześniej uczynili to Sławomir Szmal, Paweł Paczkowski, Karol Bielecki i Mateusz Kus.