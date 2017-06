LM piłkarzy ręcznych. Vive Tauron i Orlen Wisła w piątek poznają rywali

Vive Tauron i Orlen Wisła w piątek poznają rywali w fazie grupowej Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Losowanie grup odbędzie się w Lublanie. Z podziału na koszyki wynika, że kielczanie nie trafią na broniący trofeum Vardar Skopje, a ekipa z Płocka nie zagra z Mieszkowem Brześć.

Zdjęcie Marko Tarabochia (na pierwszym planie) z Orlen Wisły Płock /AFP

Kapitan płockiej drużyny Marcin Wichary podkreśla, że najważniejszy jest awans do fazy pucharowej rozgrywek.

"Trzy razy z rzędu awansowaliśmy do TOP 16 i bardzo chcieliśmy pójść krok do przodu. W ubiegłym roku jednak nie udało się wyjść z grupy. Takiego błędu już nie możemy popełnić. Awans do fazy pucharowej to nasz cel numer jeden" - zapowiedział bramkarz Orlen Wisły.

Obie polskie drużyny mogłyby teoretycznie rywalizować w jednej grupie, ale w ubiegłych latach europejska federacja (EHF) rozdzielała zespoły z tego samego kraju. Wyjątkiem ekipy niemieckie, które trzy znalazły się w najlepszej "16" kontynentu.

W 1. koszyku są dwaj uczestnicy ostatniego Final Four - mistrzowie Węgier i Hiszpanii, czyli Telekom Veszprem i Barcelona Kamila Syprzaka. Do koszyka nr 2 trafiły Vive Tauron i Vardar, a w 3. znalazły się uczestnik wielkiego finału - Paris Saint Germain oraz niemiecki Rhein-Neckar Loewen.

"Lepiej byłoby trafić na PSG, choćby z tego powodu, że będzie okazja do spotkania z Rodrigo Corralesem, który od tego sezonu będzie bronić bramki paryskiego klubu" - wspomniał Wichary.

Faza grupowa LM rozpocznie się w dniach 13-17 września, a zakończy na przełomie lutego i marca 2018. Do fazy pucharowej awansuje po sześć najlepszych zespołów w obu grupach.

Podział na koszyki:

Koszyk 1: Telekom Veszprem, FC Barcelona Lassa Koszyk 2: Vardar Skopje, Vive Tauron Kielce Koszyk 3: PSG Handball, Rhein-Neckar Loewen Koszyk 4: PPD Zagrzeb, Aalborg Handball Koszyk 5: Orlen Wisła Płock, Mieszkow Brześć Koszyk 6: Celje Pivovarna Lasko, MOL-Pick Szeged Koszyk 7: IFK Kristianstad, SG Flensburg-Handewitt Koszyk 8: HBC Nantes, THW Kiel.